'Formule 1 staat knotsgekke ontknoping van het seizoen te wachten'

Volgens Formule 1-journalist Jan Bolscher is de charme er voor dit Formule 1-seizoen nog lang niet af als Andrea Kimi Antonelli aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Mexico beslag weet te leggen op het wereldkampioenschap. Hoewel de twintigjarige Mercedes-coureur op het punt staat de titel te pakken, wijst de journalist op het minimale puntenverschil tussen George Russell, Lewis Hamilton en Max Verstappen in het gevecht om de tweede stek.

Antonelli schreef afgelopen zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas op zijn naam en reist zodoende met een riante voorsprong af naar Mexico-Stad. Op zondag 1 november kan de jonge Italiaan zich op het Autódromo Hermanos Rodríguez kronen tot de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis van de koningsklasse. In de wekelijkse podcast GPFans Raceteam blikken Bolscher en presentator Sebastiaan Kissing na het raceweekend in Austin vooruit op het naderende slotstuk van het kampioenschap.

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Strijd achter Antonelli

Door de naderende ontknoping vraagt Kissing zich af wat een vroegtijdige beslissing betekent voor het restant van het seizoen: "Als Antonelli wereldkampioen wordt in Mexico, is dan de charme eraf qua dit Formule 1-seizoen?", zo klinkt het.

Bolscher ziet dat echter anders. Volgens hem ligt de titelstrijd gevoelsmatig al veel langer in een beslissende plooi, terwijl het gevecht achter de koploper nog volop gaande is: "Voor mij zeker niet. Het is al drie maanden bekend dat Antonelli kampioen gaat worden, maar tussen plek twee en plek vijf zit maar negen punten", zo laat hij optekenen.

In die strijd om de ereplaatsen geven de coureurs van Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing elkaar geen duimbreed toe. De journalist vervolgt: "Hamilton staat één punt achter Russell, en Verstappen staat maar vijf punten achter Hamilton. Daar gaat nog genoeg gebeuren." Hoewel de strijd in de subtop niet het grote doel is voor de rijders op de grid, rekent Bolscher nog op voldoende spektakel op het asfalt: "Geen enkele coureur hangt de vlag uit voor de tweede plaats, maar er gaat nog genoeg gebeuren."

Slotfase van het seizoen

Op ruim 2.200 meter hoogte in Mexico-Stad heeft Antonelli aankomend weekend aan een negende plaats genoeg als zijn teammaat Russell er met de zege vandoor gaat, of aan een tiende stek wanneer Ferrari-coureur Hamilton de race weet te winnen. Als geen van beide concurrenten als eerste over de streep komt, heeft de Mercedes-coureur zelfs helemaal geen punten meer nodig om het kampioenschap definitief veilig te stellen.

Los van de rekensommen rondom de wereldtitel kijkt Bolscher met name uit naar de banen die in november nog op de kalender prijken. Na het aanstaande weekend in Mexico reist het Formule 1-circus een week later door naar São Paulo voor de krachtmeting op het Autódromo José Carlos Pace, waarna ook de races op het Las Vegas Strip Circuit en het Lusail International Circuit nog op het programma staan.

Volgens de GPFans-journalist zorgt die reeks ervoor dat de laatste maanden van het racejaar meer dan de moeite waard blijven: "De races in de slotfase van het seizoen zijn vaak gewoon leuk. Mexico is een leuk circuit, Brazilië is een leuk circuit, Qatar is een leuk circuit, in Las Vegas is er altijd gekkigheid", klinkt het. "Ik vind dit deel van het seizoen vaak het leukst, omdat er veel leuke circuits achter elkaar voorbijkomen."