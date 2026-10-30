Verstappen corrigeert journalist in Mexico: "Dat is niet wat ik heb gezegd"

Max Verstappen blikt tijdens zijn mediasessie in aanloop naar de Grand Prix van Mexico-Stad terug op het mislopen van de overwinning in Austin. De viervoudig wereldkampioen zag Andrea Kimi Antonelli afgelopen zondag zegevieren op het Circuit of the Americas en wijst naar een verkeerde bandenkeuze en verschillende kleine problemen bij Red Bull Racing. Daarnaast tikt de Nederlander een journalist op de vingers die hem verkeerd citeerde over de performance van zijn auto.

Na dominante optredens in Maleisië en Singapore reisde Verstappen af naar de Verenigde Staten met het doel om zijn derde Grand Prix op rij te winnen. Op het asfalt in Texas kwam de Red Bull Racing-coureur echter niet verder dan de derde stek, op een achterstand van 17,485 seconden van winnaar Antonelli. De twintigjarige Mercedes-coureur mocht vanaf pole position vertrekken en wist bij de start de leiding te behouden toen Verstappen slecht van zijn plek kwam. Via een éénstopper van de medium band naar de harde band in ronde 25, reed Antonelli uiteindelijk naar zijn negende overwinning van het seizoen. Charles Leclerc kwam op 13,078 seconden als tweede over de streep namens Ferrari, gevolgd door Verstappen en Lewis Hamilton.

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Verkeerde bandenkeuze en problemen in Austin

Waar bandenleverancier Pirelli voorafgaand aan de race rekende op een éénstopper, besloot Red Bull Racing met twee uitgespaarde sets van de nieuwe zachte banden voor een vroege eerste stop en een agressieve tweestopper te gaan. In plaats van te wisselen naar het harde rubber, werkte de 29-jarige Limburger ook zijn tweede stint van achttien ronden af op de zachte band, om vervolgens in ronde 32 wederom de pitstraat op te zoeken. Teambaas Laurent Mekies gaf na afloop al toe dat die tweede stint op de softs niet het oorspronkelijke plan was. Daarnaast had Verstappen gedurende het weekend te maken met een inconsistente RB22 en problemen met de motorrem bij de krachtbron van Ford.

Als Verstappen in Mexico gevraagd wordt wat er misging op het Circuit of the Americas, wijst hij direct naar de gekozen strategie en de onverwachte snelheid van de concurrentie op de harde C2-band. Zowel Antonelli als het Ferrari-duo Leclerc en Hamilton kwam daar sterk op voor de dag: "Er zijn heel wat verschillende factoren. Natuurlijk was daar de strategie. Ik denk namelijk dat we een betere bandenkeuze hadden kunnen maken", klinkt het tegenonder de aanwezige media, waaronder PlanetF1. "Om eerlijk te zijn denk ik niet dat veel mensen hadden verwacht dat juist de harde banden zo competitief zouden zijn, omdat ze dat de afgelopen paar races niet echt waren. Dus dat soort dingen kunnen gebeuren. Maar tegelijkertijd hadden we ook veel andere kleine problemen met de auto en in het team, die bijdroegen aan het tijdverlies. Dus als je al die dingen bij elkaar optelt, zorgt dat voor genoeg tijdverlies."

De optelsom van deze problemen brak het team uit Milton Keynes uiteindelijk op in het gevecht om de overwinning. De viervoudig wereldkampioen vervolgt: "Het heeft zeker onze algehele prestatie geschaad. We moeten proberen te begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren, waarom het is gebeurd en vervolgens natuurlijk leren van de keuzes die we hebben gemaakt. Normaal gesproken zijn we hier juist altijd erg goed in. Maar soms heb je een weekend waarin je het beter had kunnen doen."

Verstappen corrigeert journalist over 'gemiddelde' RB22

Tijdens hetzelfde mediagesprek grijpt de kopman van Red Bull Racing in als een aanwezige journalist hem confronteert met een eerdere uitspraak, waarin hij de RB22 in Austin 'gemiddeld' genoemd zou hebben in vergelijking met andere circuits. De Nederlander maakt direct duidelijk dat zijn woorden uit hun verband zijn getrokken: "Ik zei niet dat de auto in Austin 'gemiddeld' was vergeleken met andere circuits. Wat ik met gemiddeld bedoelde, is dat we niet de snelste zijn in de langzame bochten en niet de snelste in de snelle bochten. Dat betekent dat onze auto over alle bochten genomen waarschijnlijk overal een beetje in het midden zit", zo legt Verstappen uit.

Die eigenschap van de huidige auto zorgt ervoor dat de onderlinge verhoudingen per raceweekend flink kunnen schommelen. De Limburger blijft dan ook voorzichtig met het doen van voorspellingen voor de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez, waar hij in het verleden al vijf keer als winnaar over de streep kwam (2017, 2018, 2021, 2022 en 2023). "Op sommige circuits is dat natuurlijk prima, maar op andere circuits werkt het wat meer beperkend. Dat is wat ik bedoelde met gemiddeld. Dus ik weet het niet, we moeten het afwachten", aldus de Red Bull-coureur.