Hoe laat begint vandaag het Formule 1-weekend in Mexico?

De Formule 1 maakt zich op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad op voor de negentiende ronde van het seizoen Het weekend wordt vandaag afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. .

Door de ligging van Mexico-Stad worden alle sessies voor de Nederlandse kijkers in de avonduren verreden. Het is in de Mexicaanse hoofdstad namelijk zeven uur vroeger dan in Nederland. Sinds 2022 kent Mexico geen zomertijd meer en aangezien vorige week de Nederlandse wintertijd is ingegaan, blijft het tijdsverschil gedurende het hele weekend op zeven uur staan. Er staat dit raceweekend geen sprintrace op het programma, wat betekent dat de renstallen drie volledige vrije trainingen de tijd hebben om hun auto's af te stellen voor de kwalificatie en de hoofdrace.

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Hoogst gelegen circuit op de Formule 1-kalender

Het Autódromo Hermanos Rodríguez ligt op ongeveer 2.200 tot 2.250 meter boven zeeniveau en is daarmee het hoogst gelegen circuit op de Formule 1-kalender. Op zondag staat er een race over 71 ronden op het programma op de omloop van 4,304 kilometer lang. De vorige editie van de race in 2025 werd vanaf poleposition gewonnen door Lando dNorris.

Titelkans voor Antonelli en podiumreeks Verstappen

Op sportief vlak staat er dit weekend veel op het spel in het wereldkampioenschap. Antonelli kan in Mexico-Stad zijn eerste wereldtitel veiligstellen en heeft daar in de einduitslag minimaal een negende plaats voor nodig. Bij Red Bull Racing hoopt Verstappen op Mexicaanse bodem weer mee te kunnen doen om de zege. De Nederlander kwam afgelopen zondag in Austin als derde over de streep. Met 236 punten bezet hij momenteel de vierde plaats in het coureursklassement. Norris eindigde afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten met zijn McLaren op de vijfde plaats.

Tijdschema Grand Prix van Mexico in lokale en Nederlandse tijd

De actie op de baan wordt morgen om 19:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste vrije training, waarna om 23:00 uur Nederlandse tijd de tweede oefensessie volgt. Op zaterdag wordt om 18:30 uur Nederlandse tijd de derde vrije training verreden, gevolgd door de kwalificatie 22:00 uur Nederlandse tijd. De Grand Prix gaat zondag 21:00 uur Nederlandse tijd van start. .