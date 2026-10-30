Hamilton over opmerkingen over zijn leeftijd: "Mijn reacties zijn sneller dan van sommige jonge mensen hier"

Lewis Hamilton ziet zijn leeftijd voorlopig niet als een obstakel om de strijd aan te gaan met de jongste generatie in de Formule 1. De 41-jarige Ferrari-coureur plakt geen einddatum op zijn loopbaan, maar stelt in aanloop naar de Grand Prix van Mexico wel één duidelijke voorwaarde: hij weigert te lang door te rijden en herinnerd te worden als een coureur die op zijn retour is. Waar Max Verstappen eveneens waakt voor een te laat afscheid omdat hij tijd met zijn gezin wil doorbrengen, is de Brit op dit moment nog bereid om alles voor de koningsklasse op te offeren.

Hoewel Hamilton met zijn 41 jaar tot de oudste coureurs op de grid behoort, merkt de zevenvoudig wereldkampioen daar achter het stuur nog weinig van. De kopman van de Italiaanse renstal stelt dat zijn fysieke en mentale scherpte ten opzichte van zijn jongere collega's nog altijd op peil zijn. Verstappen werd recent in een interview met Bild Sport ook gevraagd naar leeftijden in de Formule 1, waarbij Hamilton kort ter sprake kwam: "Waarschijnlijk wordt Lewis niet meer sneller. Begrijp me niet verkeerd: ik zeg niet dat Lewis langzamer wordt, alleen dat hij niet meer sneller wordt", klonk het.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton zelf lijkt zich minder zorgen te maken over zijn leeftijd: "Mijn reacties zijn sneller dan die van sommige jonge mensen hier. Er zijn allerlei hulpmiddelen die je kunt gebruiken om je geest scherp te houden", zo legt Hamilton uit tegenonver onder andere Motorsport.com. Op de vraag of het mogelijk is om over drie jaar nog altijd de strijd aan te gaan met veel jongere rivalen, houdt de routinier een slag om de arm: "Of ik op mijn 44ste met een twintigjarige kan concurreren? Wie weet. Maar op mijn 41ste kan ik dat wel. De tijd zal het leren. Of ik er in de komende jaren nog bij ben, zullen we zien."

Contrast tussen Hamilton en gezinswens Verstappen

De insteek van de Brit verschilt daarmee van de manier waarop Verstappen naar de toekomst kijkt. De Red Bull Racing-coureur heeft nog een contract tot en met 2030 op zak en bezet met 236 punten de vierde plaats in het wereldkampioenschap, maar wil niet te veel missen van het opgroeien van zijn dochter Lily en heeft ook dromen buiten de Formule 1. Voor Hamilton ligt de prioriteit voorlopig nog volledig bij het racen: "Volgens mij gaat het erom dat je bereid bent alles op te offeren", klinkt het. "Dat ben ik op dit moment nog steeds. Ik kan niet zeggen of ik over vier jaar nog wil doen wat ik nu doe, maar ik geniet er nog altijd van. Ik geef me er volledig voor en dat zal ik voorlopig blijven doen", aldus de recordkampioen.

Ondanks die volledige toewijding hanteert de Ferrari-coureur een harde ondergrens voor het moment waarop hij zijn helm aan de wilgen hangt. Zolang de resultaten op de baan een langer verblijf rechtvaardigen, blijft hij actief, maar een roemloze aftocht wil hij koste wat het kost voorkomen. De Brit vervolgt: "Ik wil nooit te lang blijven hangen als ik niet meer presteer. Ik wil niet dat mensen zeggen: hij is echt achteruitgegaan. Zijn reacties zijn minder geworden, zijn snelheid is verdwenen." De geluiden van twijfelaars zijn voor Hamilton overigens niet nieuw: "Dat zeiden ze vorig jaar ook en ik heb hun ongelijk bewezen en zal dat blijven proberen te doen."

Puntenoogst bij Ferrari en focus op 2027

De cijfers van het huidige seizoen zetten die woorden kracht bij. Na de afgelopen zondag verreden Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin staat Hamilton op 241 punten, wat zijn hoogste puntentotaal sinds 2021 is. Met nog vijf raceweekenden voor de boeg staat de Brit op de derde plaats in het rijdersklassement, op één punt achterstand van nummer twee George Russell en 124 punten achter kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Bij de constructeurs bezet Ferrari met 474 punten de tweede stek, met een voorsprong van 119 punten op zowel Red Bull Racing als McLaren. Toch kijkt de coureur na het weekend in Austin alvast naar 2027: op de mediadag in Mexico-Stad bestempelde hij de resterende vijf Grands Prix als testraces voor volgend jaar, waarbij de krachtbron volgens hem de belangrijkste prioriteit is.

Minder downforce tijdens Grand Prix van Mexico

Dit weekend staat op het Autódromo Hermanos Rodríguez eerst de negentiende ronde van het seizoen op het programma. Hoewel er in de paddock geluiden klinken dat het Mexicaanse circuit goed bij de karakteristieken van de Ferrari moet passen, houdt de nummer drie uit het kampioenschap zich op de vlakte. "Ik weet het niet. Iemand zei dat het goed zou moeten zijn voor onze auto, maar ik heb werkelijk geen idee", zo reageert Hamilton op die verwachting. Op het ruim twee kilometer boven zeeniveau gelegen circuit in Mexico-Stad zorgt de ijle lucht voor specifieke uitdagingen met de grip en de koeling. "Iedereen zal hier met maximale downforce rijden. Het wordt voor ons allemaal een ongebruikelijke ervaring, omdat we volgens mij zo'n 25 tot 30 procent minder downforce hebben dan de laatste keer dat we hier reden."

Voor de kwalificatie op zaterdag en de 71 ronden tellende race op zondag wordt in de Mexicaanse hoofdstad een temperatuur van 27 graden zonder neerslag verwacht. Hoe competitief de Italiaanse bolide onder die omstandigheden voor de dag zal komen, hangt volgens de coureur vooral af van het bandenmanagement en de topsnelheid. "Ik denk dat de auto goed zou moeten zijn, afhankelijk van of we de banden aan de praat krijgen. Hopelijk wordt onze snelheid op de rechte stukken minder beïnvloed dan op sommige andere circuits op zeeniveau. Daar is de luchtweerstand aanzienlijk", zo besluit Hamilton.