Bearman nog altijd zonder F1-contract voor 2027: "Het ligt niet in mijn handen"

Oliver Bearman wil ook in 2027 voor Haas uitkomen in de Formule 1, maar een definitieve overeenkomst met het Amerikaanse team laat vooralsnog op zich wachten. Tijdens de persconferentie op donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico laat de coureur weten dat er op de achtergrond nog enkele zaken worden afgerond en dat de timing van een officiële aankondiging niet in zijn eigen handen ligt.

Hoewel de intentie van beide partijen aanwezig lijkt, ontbreekt een formele bevestiging over de plannen voor aankomend seizoen nog altijd. Gevraagd naar zijn toekomst bij zijn huidige werkgever laat Bearman op het Autódromo Hermanos Rodríguez geen twijfel bestaan over zijn eigen voorkeur, die hij verwoordt als een duidelijk target: "Nee, ik denk dat het heel duidelijk is. Ik wil doorgaan met Haas. Dat is zeker mijn doel."

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Afronding op de achtergrond bij Haas

Dat de handtekeningen voor 2027 nog niet officieel zijn gecommuniceerd, heeft volgens de Brit te maken met lopende gesprekken achter de schermen. "Er zijn een paar zaken op de achtergrond waar we aan werken, maar het is heel duidelijk dat doorgaan met Haas mijn doel is, en we zijn op dat vlak net een paar dingen aan het afronden", klinkt het over het proces waarin de betrokken partijen momenteel een aantal details aan het finalising zijn.

Wanneer het verlossende woord over zijn stoeltje naar buiten komt, durft de Haas-coureur niet te voorspellen. Hij benadrukt dat de regie over de bekendmaking elders ligt en wijst op bigger-picture things die meespelen in de onderhandelingen. Bearman vervolgt: "Eerlijk gezegd weet ik het niet. Het ligt niet echt in mijn handen, dat kan ik je wel vertellen. Als het aan mij had gelegen, was het al lang geleden aangekondigd. Maar er zijn een paar zaken op een breder niveau waar we aan werken." Welke onderdelen op dat bredere vlak precies besproken worden, laat de coureur in het midden.

Contractsituatie naast nieuwkomer Câmara

De onzekerheid rond het tweede zitje bij de Amerikaanse renstal valt extra op doordat de bezetting van de andere auto voor 2027 al wel vaststaat. Haas heeft eerder de vervanger van Esteban Ocon officieel aangekondigd door Formule 2-klassementsleider Rafael Câmara als enige rookie op de grid voor volgend jaar vast te leggen. Ocon neemt na het huidige seizoen afscheid van het team. En tenzij hij het zitje van Valtteri Bottas bij Cadillac weet te bemachtigen, voor nu ook van de sport.

Bearman tekende in juli 2024 een meerjarig contract bij Haas, dat naar verluidt de seizoenen 2025 en 2026 beslaat met een optie voor 2027. Teambaas Ayao Komatsu gaf eerder deze maand al aan dat zijn renstal graag met de coureur verdergaat en dat de vertraging vooral te maken heeft met timing en contractuele details, waarna op een later moment een formele aankondiging moet volgen. Ondertussen meldde journalist Marc Limacher dinsdag in een onbevestigd bericht op Read Motorsport dat de jonge Brit een jaarsalaris van 6 miljoen euro zou vragen om in 2027 bij Haas te blijven, een bedrag dat de renstal te hoog zou vinden. Dit gerucht is door zowel Bearman als Haas niet bevestigd.

Rol van Ferrari in toekomstplannen

Naast zijn eigen management speelt ook Ferrari een belangrijke rol in de loopbaanplanning van Bearman. De coureur komt uit het opleidingsprogramma van de Italiaanse renstal en liet eerder al weten dat hij zijn toekomst mede overlaat aan zijn management en de leiding in Maranello. Hoewel hij in Austin uitsprak dat hij zijn toekomst in het middenveld bij Haas ziet, blijft een overstap naar het topteam van Ferrari op de lange termijn zijn ultieme doel. Op de korte termijn lijkt de deur bij de Scuderia echter gesloten. Charles Leclerc heeft een langetermijncontract op zak bij de Italiaanse formatie, terwijl teammaat Lewis Hamilton zijn carrière mogelijk ook na 2027 bij Ferrari voortzet.