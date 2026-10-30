Verstappen over zieke Antonelli in Mexico: "Niet voor niets dat hij nu ziek wordt"

Max Verstappen kijkt er niet van op dat meerdere Formule 1-coureurs zich donderdag ziek hebben moeten afmelden voor de mediadag van de Grand Prix van Mexico. Onder anderen WK-leider Kimi Antonelli en Cadillac-coureur Valtteri Bottas lieten verstek gaan op het Autódromo Hermanos Rodríguez, midden in de huidige triple header met races in Austin, Mexico en Brazilië. In Mexico-Stad wijst de Red Bull Racing-coureur tegenover onder andere het Algemeen Dagblad op de zware fysieke tol van de kalender, die volgens hem ook bij het personeel van de renstallen voelbaar is.

Als de Nederlander gevraagd wordt of de afmeldingen van Antonelli en Bottas te wijten zijn aan de drukke reeks van drie opeenvolgende raceweekenden, erkent hij dat het schema zijn sporen nalaat: "Het is behoorlijk zwaar voor je lichaam, ja. Soms heb je pech met buikgriep, maar het is niet voor niets dat niet alleen coureurs, maar ook andere mensen binnen het team nu ziek worden", klinkt het bij Verstappen. Op de huidige kalender staan negen Grands Prix in een tijdsbestek van elf weken gepland, waarna later dit seizoen vooralsnog nog een triple header volgt met de races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

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Ziekmeldingen Antonelli en Bottas richting mogelijke kampioensrace

Voor de 20-jarige Antonelli komt de ziekmelding op een cruciaal moment in het kampioenschap. Mercedes laat weten dat de Italiaan herstelt van een virusinfectie en verwacht dat hij vrijdag weer in actie kan komen op het 2.240 meter hoog gelegen circuit in Mexico-Stad. De FIA heeft de koploper in het wereldkampioenschap uit voorzorg vrijgesteld van zijn mediaverplichtingen en legt hem geen straf op, aangezien zijn team de mediagemachtigde van de autosportbond tijdig op de hoogte heeft gebracht. Tijdens de eerste vrije training op vrijdag is Antonelli overigens de enige reguliere Mercedes-rijder op de baan, omdat reservecoureur Frederik Vesti het stuur overneemt van George Russell.

Ook bij Bottas verklaart zijn werkgever Cadillac dat de afwezigheid op donderdag een voorzorgsmaatregel betreft en dat zijn deelname aan de rest van het raceweekend niet in gevaar komt. De Amerikaanse renstal heeft niet bekendgemaakt met welke klachten de Fin kampt, maar bevestigde wel dat reservecoureur Colton Herta hem vrijdag vervangt tijdens de eerste vrije training. Ondertussen kan Antonelli, die dit seizoen negen Grands Prix wist te winnen waaronder afgelopen zondag in Austin, aankomende zondag al de wereldtitel veiligstellen. Met 365 punten verdedigt de Mercedes-coureur een ruime voorsprong op teammaat Russell (242 punten), Ferrari-coureur Lewis Hamilton (241 punten) en nummer vier Verstappen (236 punten). Antonelli is sowieso kampioen als noch Russell noch Hamilton zondag zegeviert, of wanneer hij zelf minimaal als negende finisht, al volstaat bij een overwinning van Hamilton zelfs een tiende plek.

Verstappen weigert trackers en kiest voor rust

Verstappen heeft in de loop der jaren zelf geleerd hoe hij met de fysieke belasting van de lange seizoenen om moet gaan: "Je lichaam kan veel stress hebben, maar op een gegeven moment geeft het ook aan wanneer je rust nodig hebt", zo legt de Limburger uit. "Hoe meer seizoenen je meedoet, hoe beter je weet hoe je dingen kunt voorkomen. Maar dat het zwaar is, is duidelijk. Het zwaarste is natuurlijk dat je niet naar huis kunt en bij je familie kunt zijn. Dat is waar ik bij triple headers het minst van geniet."

Om fit te blijven tijdens de slopende reeksen maakt de kopman van Red Bull Racing geen gebruik van technologische hulpmiddelen die zijn lichaamswaarden meten. Hij vervolgt: "Nee, ik houd er niet van om getrackt te worden. Zelf vind ik het fijn tussendoor helemaal niets te doen. Je kunt wel naar de sportschool gaan, maar ik ben voor mijn gevoel al fit genoeg. Je moet weten wat je lichaam nodig heeft. Nachtrust is daar één ding van", aldus Verstappen.