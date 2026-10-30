Verstappen reageert op mogelijke Le Mans-deelname met Ricciardo: "Slim van hem om mij te kiezen"

Max Verstappen heeft in aanloop naar de Grand Prix in Mexico-Stad gereageerd op de uitnodiging van Daniel Ricciardo om samen de 24 uur van Le Mans te rijden. De Australiër liet deze week in de podcast F1 Beyond the Grid weten dat hij graag zijn rentree in de racerij zou maken met zijn voormalige teammaat bij Red Bull Racing aan zijn zijde. De Nederlander kan wel lachen om dat verzoek, maar trapt tegelijkertijd op de rem vanwege zijn volle agenda en de tijd die een goede voorbereiding vergt.

Als de Limburger wordt gevraagd naar de wens van zijn oud-teamgenoot, reageert hij aanvankelijk met een kwinkslag: "Slim om mij in zijn auto te kiezen", klinkt het lachend tegenover onder andere het Algemeen Daglbad over de voorkeur van Ricciardo. Vervolgens gaat de Red Bull Racing-coureur op serieuzere toon in op een eventueel gezamenlijk endurance-project: "Maar ja, we moeten zien of dat lukt. Dat hangt van veel dingen af. Als ik het wil doen, wil ik dat met een goede voorbereiding doen en dat kan op dit moment niet. Ik heb de tijd nu niet om mezelf in zo'n project te storten, ook met alles wat ik al doe buiten de Formule 1."

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Goed contact tussen Verstappen en Ricciardo

De openlijke uitnodiging van de Australiër kwam voor Verstappen overigens niet als een verrassing. De twee voormalig teamgenoten hebben nog steeds een goede band en spraken elkaar al vaker over dit onderwerp. Hij vervolgt: "We praten nog altijd over veel dingen. En ja, waarom niet? Maar zoals ik al zei: als we het doen, moeten we het goed doen. Er moet een kans zijn om te winnen en om te winnen van coureurs die dergelijke races een heel seizoen lang doen, moet je écht goed voorbereid zijn", aldus Verstappen.

De Nederlander is naast zijn verplichtingen in het Formule 1-wereldkampioenschap al regelmatig op andere circuits te vinden. Eerder dit jaar verscheen Verstappen aan de start van de 24 uur van de Nürburgring en reed hij GT-races op het Portugese circuit van Portimão. Volgens Crash.net heeft de kopman van Red Bull Racing een deelname aan de 24 uur van Le Mans voor 2027 echter uitgesloten en staat de Franse race voorlopig niet op zijn lijstje. Wel denkt hij na over het rijden van GT-wedstrijden op zowel de Nürburgring als in Spa-Francorchamps. Van een concrete planning, een contract of een officiële inschrijving voor een gezamenlijk avontuur op Le Mans is op dit moment dan ook geen sprake.

Gezamenlijk verleden bij Red Bull Racing

De goede verstandhouding tussen de twee coureurs is ontstaan tijdens hun gezamenlijke jaren bij Red Bull Racing, waar ze in 2016, 2017 en 2018 de line-up vormden. Na die drie jaar trok Ricciardo de deur achter zich dicht om voor Renault te gaan rijden. In 2024 verdween de Australiër definitief van de Formule 1-grid, nadat hij na de Grand Prix van Singapore zijn zitje bij het huidige Racing Bulls moest afstaan aan Liam Lawson. Laatstgenoemde reed het seizoen vervolgens uit tijdens de laatste zes Grands Prix.

In september 2025 maakte Ricciardo zijn afscheid als actief coureur definitief door een rol als ambassadeur bij Ford Racing op zich te nemen. Hoewel de man uit Perth in de podcast liet optekenen dat hij een jaar geleden nog dacht nooit meer een helm op te zetten, zorgde een bezoek aan de Indianapolis 500 eerder dit jaar ervoor dat het autosportbloed weer sneller ging stromen. Een heel seizoen rijden ziet de routinier niet meer zitten, maar een Le Mans-optie met Verstappenziet hij wel zitten. Ricciardo schoof daarbij ook voormalig wereldkampioen Sebastian Vettel naar voren als mogelijke teammaat voor een heuse Red Bull-reünie. Omdat Ford volgend jaar zijn rentree maakt in de 24 uur van Le Mans, wordt er in de media bovendien volop gespeculeerd over een mogelijke rol voor de ambassadeur van het Amerikaanse merk, al is daar vooralsnog niets over bevestigd.