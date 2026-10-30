Hamilton spreekt zich uit over duel met Verstappen: "Ik zou niet zeggen dat..."

Lewis Hamilton houdt zich in het slotstuk van het Formule 1-seizoen niet bezig met de spannende strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap tegen Max Verstappen, George Russell en Charles Leclerc. In aanloop naar de Grand Prix van Mexico geeft de Brit van Scuderia Ferrari aan dat de vicewereldtitel voor hem geen prioriteit is. De zevenvoudig wereldkampioen richt zijn pijlen liever volledig op het constructeurskampioenschap en het testen van onderdelen voor volgend seizoen.

De verschillen achter WK-leider Kimi Antonelli (365 punten) zijn na de Grand Prix van de Verenigde Staten van afgelopen zondag, waar Hamilton als vierde over de streep kwam, bijzonder klein. Met nog vijf raceweekenden voor de boeg en 125 punten te verdelen staat Russell op de tweede plaats met 242 punten, op slechts één punt gevolgd door Hamilton met 241 punten. Verstappen bezet met 236 punten de vierde plek en Leclerc volgt op de vijfde positie met 233 punten, waardoor de pikorde na ieder raceweekend weer op de schop kan gaan. Hoewel Russell en Hamilton op papier nog kans maken op de titel, heeft Antonelli in Mexico-Stad genoeg aan een negende plaats om het wereldkampioenschap definitief binnen te slepen.

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Gevecht om tweede plaats geen prioriteit voor Hamilton

Als de man uit Stevenage ten overstaan van onder andere Motorsport gevraagd wordt wat de tweede plek in het eindklassement na een wisselvallig jaar voor hem zou betekenen, haalt hij zijn schouders op: "Ik zou niet zeggen dat het helemaal niets betekent, maar het is niet iets waar ik me op focus", klinkt het. "Ik denk dat het winnen van het kampioenschap het enige is waar iedereen echt om geeft."

Voor de 41-jarige coureur staat in de slotfase van het jaar dan ook vooral het belang van de Italiaanse grootmacht voorop. Bij de constructeurs bezet Ferrari momenteel de tweede stek met 474 punten, achter koploper Mercedes (607 punten) en ruim voor Red Bull Racing en McLaren, die allebei op 355 punten staan. Met nog 215 te verdelen punten in de laatste vijf weekenden kijkt het team tegen een achterstand van 133 punten aan ten opzichte van de eerste plaats. De Ferrari-coureur vervolgt: "Mijn belangrijkste doel is ervoor zorgen dat we tweede worden bij de constructeurs, omdat ik denk dat het team dat verdient. Dat zou een enorme stap vooruit zijn ten opzichte van vorig jaar en iets waar we richting volgend jaar echt op kunnen voortbouwen."

Goede sfeer bij Ferrari na sterke opmars

De renstal uit Maranello heeft de weg naar boven de afgelopen weken ingezet en stond drie keer op rij op het podium, onder meer dankzij tweede plaatsen voor Leclerc in Singapore en Austin. Daarnaast pakte de Italiaanse formatie gedurende de laatste twee Grands Prix meer punten dan welk ander team op de grid dan ook, al is het sinds de zege van Leclerc op Silverstone inmiddels alweer negen races geleden dat er werd gewonnen. Volgens Hamilton is de vooruitgang ten opzichte van vorig jaar binnen het team goed te voelen: "Er hangt een goede sfeer en er is goede energie. Volgens mij genieten we er ook van. Natuurlijk meer dan vorig jaar, want dat was voor niemand van ons echt leuk. Maar we zijn enorm ver gekomen", zo vertelt de Brit. "We vechten voor de tweede plaats bij de constructeurs en beide coureurs hebben de afgelopen races podiums gepakt. We hebben een heel lange weg afgelegd en volgens mij is dit nog maar het begin van wat er gaat komen."

Die ommekeer is volgens de routinier te danken aan een gerichte technische werkwijze. Nieuwe onderdelen werden direct op de auto geschroefd zodra ze gereed waren, in plaats van ze op te sparen voor één groot upgradepakket. In Mexico borduurt het team onder andere voort op de vloerupgrade die afgelopen weekend in Austin zijn intrede deed. "Het leek misschien alsof het een grote upgrade was, omdat er veel onderdelen kwamen en er veel werk in zat, maar eigenlijk is het over meerdere races verdeeld geweest", legt Hamilton uit. "Ik ben echt trots op het team dat ze zijn blijven pushen. We hebben innovatie gehad, iets wat we vorig jaar niet hadden. Ik denk dat we op sommige vlakken zelfs voorop hebben gelopen op het gebied van innovatie."

Slotfase seizoen als testbank voor volgend jaar

Op het Autódromo Hermanos Rodríguez, dat op ruim 2.200 meter boven zeeniveau ligt en waar het voordeel van een sterk aerodynamisch pakket door de ijle lucht kleiner wordt, gebruikt de nummer drie van het kampioenschap de resterende vijf weekenden om alvast een fundament te leggen voor volgend seizoen. Tijdens de persdag op donderdag onderstreept de Ferrari-coureur dat het chassis dit jaar 'geweldig' is en goed presteert in de bochten, maar dat het team op motorisch vlak nog wat tekortkomt ten opzichte van de krachtbronnen van Mercedes en Red Bull. "Dit weekend draait er voor mij eigenlijk vooral om dat ik deze laatste races als testbank gebruik. Ik besteed tijd aan gesprekken over de voertuigdynamica, waar we deze auto kunnen verbeteren en hoe we de goede eigenschappen van het chassis kunnen behouden", besluit Hamilton in aanloop naar het weekend in Mexico-Stad, waar de Grand Prix zondag om 20:00 uur Nederlandse tijd van start gaat.