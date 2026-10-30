Ferrari gekraakt door gebrek aan logica: "Ze kijken naar Verstappen en denken, laten we dat ook maar doen"

Voormalig Formule 1-teambaas en analist Peter Windsor heeft op het YouTube-kanaal van Cameron Cc: stevig uitgehaald naar de strategische keuzes van Ferrari tijdens de Grand Prix van Austin van afgelopen zondag. Volgens de Brit heeft de Italiaanse renstal zich bij het uitstippelen van de pitstopstrategie volledig laten verblinden door wat Max Verstappen deed, waardoor er voor zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc een beter resultaat door het putje ging.

De race op het Circuit of the Americas werd afgelopen zondag een prooi voor Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Hij wist voor de negende keer dit seizoen een overwinning te boeken door te starten op de mediumband en vervolgens met succes een eenstopper naar de harde compound uit te voeren. Daarachter ging Ferrari, dat op de zachte band aan de race begon, net als Red Bull Racing voor een tweestopper. Leclerc kwam op ruim dertien seconden van de winnaar als tweede over de streep en reageerde na afloop verbaasd, omdat de overwinning hem door de gekozen tactiek door de vingers glipte. Verstappen legde beslag op de derde stek, vlak voor Hamilton op de vierde plaats.

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Ferrari verblind door Verstappen

Aan de pitmuur van Ferrari rekende men vooraf op extreme bandendegradatie bij de concurrentie in de slotfase van de race, maar dat verval bleef uit. Volgens Windsor liet de formatie uit Maranello zich tijdens de wedstrijd echter vooral leiden door de keuzes van Red Bull Racing, iets waar de analist na de Grand Prix van Singapore ook al op wees: "Waarom kozen ze voor een strategie met twee pitstops? Wat had dat nou te betekenen? Ik denk dat ze gewoon helemaal verblind waren door Max en gewoon deden wat Max deed", klinkt het.

De 74-jarige analist snapt er niets van dat de Italiaanse grootmacht direct reageerde toen de Nederlander naar binnen dook voor een vers setje rubber. Hij vervolgt: "Oh, Max is nu gestopt. Dan kunnen we maar beter hetzelfde doen. Dat slaat nergens op", zo kraakt de Brit de handelswijze aan de pitmuur.

Gemiste kans voor Hamilton

Volgens Windsor had Ferrari met name bij Hamilton voor een andere aanpak moeten kiezen. De zevenvoudig wereldkampioen dook midden in een aanval op de Red Bull-coureur al vroeg naar binnen en wisselde in ronde 39 nog eens naar de harde band. "Het waren maar twee bochten. Hij deed het prima. Hij was bijna langs Max en toen gingen ze er na twee ronden of zo gewoon uit. Zielig", laat Windsor optekenen over het afbreken van dat gevecht op de baan.

Als het aan de analist ligt, had Hamilton het materiaal onder zich om het de uiteindelijke winnaar flink lastig te maken als het team voor een eenstopper had gekozen. "Vooral als je een nieuwe set mediumbanden in de garage hebt liggen, wat een mooie troef was voor Lewis. Waarom hebben ze die dan niet goed ingezet?", vraagt Windsor zich hardop af. "Lewis had heel dicht bij Kimi kunnen zitten als hij een éénstopstrategie had gevolgd: beginnen op de mediums en dan overschakelen naar de harde banden, net als Kimi. Helemaal geen probleem."

Dat een start op de mediumband ervoor had kunnen zorgen dat de Brit in de openingsfase in druk verkeer terecht zou zijn gekomen, wuift Windsor weg. "Ja, hij zou wel last van het verkeer hebben gehad. Daar ben ik het mee eens. Maar goed, hij is tenslotte Lewis Hamilton. Hij weet wel hoe hij moet inhalen", aldus Windsor.

Snelheid van geüpgradede SF-26 niet benut

Wat de frustratie over de tactische keuzes nog groter maakt, is het feit dat Ferrari in Texas het vierde en grootste aerodynamische upgradepakket van dit seizoen op de SF-26 schroefde. Met aanpassingen aan onder andere de vloer, sidepods en carrosserie - wat direct de laatste grote update is voordat het vizier volledig op volgend jaar gaat - waren de Ferrari-coureurs in hun slotstints ongeveer negen tienden tot een volle seconde per ronde sneller dan Verstappen.

Windsor zag in de slotfase dan ook dat de auto van de Scuderia over meer dan genoeg snelheid beschikte om voor meer te vechten dan slechts de tweede plaats van Leclerc. "Ze besloten plotseling gewoon te doen wat Max doet. Er zat geen logica in wat ze bij Ferrari deden. Helemaal niets", zo concludeert de Brit. "We hebben aan het eind gezien hoe snel die auto was. Charles was razendsnel, toch?"