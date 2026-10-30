Russell eerlijk over pijnlijk F1-seizoen: "Dit gaat mij niet breken, maar sterker maken"

George Russell heeft donderdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Mexico-Stad uitgebreid teruggeblikt op zijn wisselvallige Formule 1-seizoen. Terwijl Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli dit weekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez de wereldtitel kan veiligstellen, laat de 28-jarige Brit optekenen dat hij dit jaar meer over zichzelf heeft geleerd dan hem lief is, maar dat hij nog twaalf tot vijftien jaar op topniveau in zich heeft.

Tijdens het persmoment kreeg de Mercedes-coureur van een aanwezige journalist de vraag voorgelegd hoe dit seizoen zijn definitie van succes heeft veranderd en wat hij over zichzelf heeft geleerd. De Brit jaagt immers al jaren op het wereldkampioenschap, maar ziet nu zijn jongere teammaat steeds dichter bij die droom komen. "Ik heb dit jaar waarschijnlijk meer over mezelf geleerd dan ik had gewild, eerlijk gezegd. De pieken en dalen die je in de sport meemaakt zijn enorm, omdat we allemaal zoveel om wat we doen geven", zo klinkt het uit de mond van Russell.

Artikel gaat verder onder video

Groot contrast binnen Mercedes

Het contrast binnen het team van Mercedes is dit jaar groot. Russell wist dit seizoen weliswaar drie Grands Prix op zijn naam te schrijven, waaronder een overwinning in Bakoe nadat hij daar de poleposition met acht tienden voorsprong pakte, maar kijkt desondanks tegen een achterstand van 123 punten aan ten opzichte van WK-leider Antonelli. Na een achtste plaats tijdens de vorige race in Austin staat de Brit op 242 punten, waarmee hij nipt voor Ferrari-coureur Lewis Hamilton (241 punten) staat. Met nog 125 te verdelen punten in de laatste vijf races heeft de in augustus twintig jaar geworden Antonelli (365 punten) zondag in Mexico aan een negende plaats genoeg om zich tot jongste wereldkampioen uit de geschiedenis van de sport te kronen.

Russell geeft aan dat hij in zijn loopbaan nog nooit zo'n wisselvallig jaar heeft meegemaakt en dat het nieuwe pakket van Mercedes binnen een zeer smal werkvenster presteert. Toch benadrukt de nummer twee uit het klassement dat het verschil tussen de tweede of derde plek in de eindstand voor hem persoonlijk weinig uitmaakt. De prioriteit ligt bij het maximaliseren van de resterende weekenden en het binnenslepen van het constructeurskampioenschap voor het team. Ook teambaas Toto Wolff sprak eerder zijn steun uit voor de Brit door te stellen dat Russell met een competitieve auto nog altijd over de kwaliteiten beschikt om wereldkampioen te worden.

Trots op eigen veerkracht

Hoewel hij de titelstrijd moet afleggen tegen zijn teamgenoot, put de Mercedes-coureur vertrouwen uit de manier waarop hij dit jaar met teleurstellingen is omgegaan: "Ik ben behoorlijk trots geweest op mijn veerkracht en op hoe ik me heb hersteld na zeer moeilijke momenten. Door mijn laagste punten van dit seizoen heen ben ik over het algemeen heel, heel sterk teruggekomen", legt Russell uit.

De Brit ziet daarbij een opvallend patroon terugkeren in zijn resultaten van dit seizoen, waarin sterke weekenden en mindere optredens elkaar afwisselen. Hij vervolgt: "Dan had ik nog een slechte race na de goede. Misschien moet ik dit ook analyseren, want ik presteer altijd het best na mijn slechtste races. Dat is misschien gewoon toeval, maar misschien zit er iets in."

Voorbeeld aan Hamilton en Alonso

Om het huidige seizoen in perspectief te plaatsen, kijkt Russell naar de routiniers op de grid. Zo wijst hij erop dat Hamilton het merendeel van zijn wereldtitels pas als dertiger veroverde en dit jaar in dienst van Scuderia Ferrari onder meer de Grand Prix van Barcelona wist te winnen, terwijl Fernando Alonso bij Aston Martin zijn contract zelfs tot en met 2027 heeft verlengd. "Maar ik herinner mezelf eraan dat ik 28 jaar oud ben. Ik zie Lewis nog steeds zeer goed presteren op 41-jarige leeftijd en Fernando op 44", klinkt het. "Dit jaar gaat mijn carrière als geheel absoluut niet definiëren. Het gaat me niet breken; het zal me juist sterker maken."

De coureur die dit seizoen drie keer wist te winnen, weigert zijn eigen prestaties dan ook af te rekenen op één enkel tegenvallend kampioenschap. "Ik ben al meer jaren van mijn leven aan het racen dan niet. Ik heb meer succesvolle jaren gehad dan relatieve mislukkingen. Ik denk niet dat een atleet, hoe groot ook, elk jaar van zijn carrière op het allerhoogste niveau presteert", aldus de Mercedes-coureur. "Helaas komt dit jaar voor mij misschien op het moment dat ik het het hardst nodig had, maar het is absoluut niet het einde van mijn reis. Ik heb nog een goede 12 tot 15 jaar in me."