Mercedes geeft duidelijkheid over inzetbaarheid Antonelli in Mexico

Het team van Mercedes heeft duidelijkheid gegeven over Kimi Antonelli. De klassementsleider, die dit weekend in Mexico beslag kan leggen op zijn eerste wereldtitel, meldde zich op donderdag ziek tijdens de mediadag.

De twintigjarige Antonelli rijdt in 2026 zijn tweede jaar in de Formule 1 en met de W17 heeft Mercedes onder het nieuwe reglement het snelste pakket weten te bouwen. Daar waar velen dachten dat George Russell met die auto de zeges aan elkaar zou gaan rijgen, was het in de beginfase juist Antonelli die optimaal wist te profiteren. Inmiddels is de voorsprong zover opgelopen dat de Italiaan dit weekend de titel kan veiligstellen.

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Mercedes meldt Antonelli ziek op mediadag

Op donderdag werd duidelijk dat Antonelli echter niet zou deelnemen aan de mediadag in Mexico. Daarbij liet Mercedes weten: "Kimi is aan het herstellen van een virale infectie", klinkt het. "Uit voorzorg heeft de FIA hem vrijgesteld van zijn mediaverplichtingen, zodat hij voor het weekend wat rust kan nemen. We verwachten dat hij er morgen weer bij is."

Bevestiging deelname trainingen

Inmiddels is duidelijk geworden dat Antonelli fit genoeg is om in ieder geval in actie te komen, zo laat F1-journalist Thomas Maher weten. Daarbij staan er vandaag twee sessies op het programma. Om 19:30 uur start de eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez en om 23:00 uur start VT2 op het Mexicaanse circuit.