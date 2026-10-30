Na Bottas meldt ook Pérez zich ziek: Cadillac komt met statement

Het team van Cadillac komt op vrijdag met een statement nadat Valtteri Bottas zich op donderdag had ziekgemeld en Sergio Pérez zich op vrijdag niet helemaal topfit voelt.

Het duo van Cadillac is overigens niet de enige dat niet helemaal topfit verschijnt. Zo was klassementsleider Kimi Antonelli tijdens de mediadag al afwezig, omdat hij ook ziek was. Mercedes kon overigens melden dat de jongeling zich naar verwachting 'gewoon' gaat melden voor de vrije trainingen van vandaag.

Artikel gaat verder onder video

Statement Cadillac

Cadillac zag Bottas donderdag verstek laten gaan vanwege ziekteverschijnselen. Daarover meldt het Amerikaanse team goed nieuws: "Teamgenoot Valtteri Bottas zal vandaag alle mediaverplichtingen op zich nemen en zoals gepland deelnemen aan de tweede vrije training." Toch moet Pérez een sessie overslaan, maar dan wel een sessie met de fans: "Checo Pérez kan helaas vanwege ziekte niet aanwezig zijn bij het fanforum van vandaag tijdens zijn thuisrace. Zowel hij als het team bieden hun excuses aan aan alle fans die speciaal zijn gekomen om hem te zien. Checo en het team hebben besloten hem vanochtend extra tijd te geven om uit te rusten en te herstellen, voordat de sessies op het circuit beginnen. Zijn deelname aan de rest van het raceweekend, waaronder VT1 en VT2, komt niet in gevaar."