Hadjar komt terug op geweigerde teamorder bij Verstappen en onthult oorzaak

Isack Hadjar vindt daags na de Grand Prix van de Verenigde Staten dat hij eigenlijk niet zo uit zijn slof had moeten schieten toen het team hem tijdens de race vroeg om Max Verstappen er voorbij te laten. De Fransman en zijn teamgenoot zaten op verschillende strategieën en Hadjar wilde geen tijd verliezen.

Tijdens de race in Austin koos Red Bull ervoor om Verstappen eerder naar binnen te halen en hem opnieuw te voorzien van een setje rode banden. Op die manier kwam hij achter Hadjar de baan op, die hij niet veel later tegenkwam. Daarbij kreeg de Fransman de opdracht om Verstappen er voorbij te laten. Uiteindelijk gebeurde dat met wat gemor, maar Verstappen klaagde ook dat dit niet helemaal vlekkeloos ging.

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'Red Bull worstelt met de makkelijkste dingen'

Na de wedstrijd gaf Hadjar dan ook aan: "Ik heb problemen met de radio en soms weet ik niet eens wat er aan de hand is. De starts zijn ook een nachtmerrie. Als we deze twee problemen oplossen, zouden we misschien al op het podium kunnen staan. We kunnen de moeilijke dingen aan, maar we worstelen met de makkelijke dingen." Daarbij werd ook de strategie in twijfel getrokken en kritisch gekeken naar de teamorder.

Verwarring door tweestopper Verstappen

In Mexico en tegenover onder anderen Motorsport-Total blikt Hadjar terug op die woorden: "Ik heb er niet echt goed over nagedacht. We moeten eerlijk tegenover onszelf zijn, maar er zijn dingen die ik beter voor mezelf had kunnen houden. Daar ben ik me van bewust." Dat hij Verstappen er niet direct voorbij had gelaten, had volgens Hadjar simpelweg te maken met een misverstand: "Ik had een goed tempo op de zachte banden en wilde daarom niet te vroeg stoppen. Tegelijkertijd wilden we niet dat Max tijd zou verliezen met zijn andere strategie. Uiteindelijk zorgde dat voor verwarring. Iedereen zou blij zijn geweest met een gezamenlijke strategie van één pitstop."