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Sergio Pérez, RB20, Mexico, generic — Foto: © IMAGO

Teams nemen geen risico en passen auto's flink aan voor GP Mexico

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Voor het raceweekend in Mexico moeten de teams op zoek naar flink wat koeling voor de wagens. Dat komt niet zozeer doordat het warm zou zijn, maar door de ijlere lucht. Red Bull, maar ook de andere teams, hebben dus flink wat koelingssleuven in het bodywork zitten.

Het Autódromo Hermanos Rodríguez bevindt zich op zo'n 2200 meter boven zeeniveau. De ijlere lucht, waarin minder zuurstof zit, zorgt er tevens voor dat de teams met bijna het downforceniveau van Monaco moeten rijden om vervolgens een beetje de omstandigheden in Monza na te kunnen bootsen.

Koeling

Nog los van de neerwaartse druk moeten de teams de wagens dus flink koelen. Een eerste oogopslag in de pitstraat en paddock laat zien dat het bodywork flink is aangepast en dat diverse sleuven zijn aangebracht.

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