De eerste vrije training in Mexico staat op het programma. Om 19:30 uur Nederlandse tijd zal de eerste sessie, waarin we ook een aantal nieuwe gezichten in actie gaan zien, van start gaan. Wie komt er het beste uit de startblokken? Volg het allemaal live via ons liveblog.

LIVE | VT1 Grand Prix van Mexico Sorteer op: Laatste Oudste VT1 Fornaroli ging er ook even voor zitten op een setje zachte banden, maar ook hij blokkeert een bandje in bocht één en schiet door het gras en het rondje is daarmee weggegooid. VT1 Antonelli kan de tijd van Leclerc niet pareren en blijft op P2 hangen, op iets meer dan zes tienden van een seconde. VT1 Leclerc haalt maar liefst een volle seconde van de tijd van Hamilton af en is nu weer de snelste. De Monegask rijdt echter wel op de rode banden rond, terwijl Hamilton zijn tijd op de hardste banden had neergezet. VT1 Voor Freddie Slater lijkt het erop te zitten. De Audi staat binnen en de monteurs zijn flink aan het sleutelen. VT1 Hamilton is er ook even voor gaan zitten op tien ronde oude harde banden. Met een 1:19:137 is hij nu de snelste. VT1 De stewards gaan het momentje met Slater bekijken: Incident involving car 98 (SLA) noted - Unsafe condition VT1 Opvallend moment bij Audi. Freddie Slater rijdt de baan op met de koeler nog in de rechter sidepod. Dat zal de FIA niet leuk vinden. VT1 Ook Oscar Piastri vergalloppeert zich, net als Hülkenberg, in bocht één. VT1 De top tien met nog 35 minuten te gaan: Charles Leclerc – 1:19.197 Kimi Antonelli – 1:19.500 (+0.303) Isack Hadjar – 1:19.992 (+0.795) Fernando Alonso – 1:20.138 (+0.941) Pierre Gasly – 1:20.521 (+1.324) Oliver Bearman – 1:20.552 (+1.355) Nico Hülkenberg – 1:20.571 (+1.374) Nikola Tsolov – 1:20.661 (+1.464) Oscar Piastri – 1:20.703 (+1.506) Leonardo Fornaroli – 1:20.865 (+1.668) VT1 Nico Hülkenberg is ook de baanlimieten aan het opzoeken. VT1 McLaren-reservecoureur Leonardo Fornaroli moest even alle zeilen bijzetten in bocht elf. De MCL40A breekt uit naar rechts en de Italiaan kan hem nog net opvangen: 'Dat was een heel groot moment', zo klinkt het op de boordradio. VT1 Hadjar is nu naar binnengehaald door het team en de RB22 van de Fransman staat op de bokken. Volgens Tom Coronel bij Viaplay wordt er gewerkt aan het stuurkolom van de wagen. VT1 Max Verstappen zit weliswaar niet achter het stuur, maar is wel met zijn GT3-maatjes Dani Juncadella en Paul Gounon gespot in de pitbox van Red Bull Racing. VT1 Leclerc schiet nu met een 1:19:197 onder de tijd van Antonelli door. VT1 Met slechts een kwartier op de klok gaat het alweer hard met de track limits. Bearman heeft er al drie overschreden en staat bovenaan. Daarachter staat Tsolov met twee, terwijl Hadjar, Antonelli, Herta en Hülkenberg één keer buiten de baan zijn gegaan. Laad meer