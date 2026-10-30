FIA grijpt in na doodsbedreigingen: 'AI gaat F1-fans ontmaskeren en verbannen'

De FIA gaat hard ingrijpen tegen Formule 1-toeschouwers en mediavertegenwoordigers die zich schuldig maken aan online haat en doodsbedreigingen. Mohammed Ben Sulayem heeft namelijk aangekondigd dat daders voortaan verbannen worden van circuits, evenementen en officiële platforms. Tevens wil de internationale autosportbond kunstmatige intelligentie inzetten om anonieme afzenders op het internet op te sporen.

De ingreep komt na onder andere de Grand Prix van Spanje op de Madring. Alpine-coureur Pierre Gasly leek daar in de slotfase zijn teamgenoot Franco Colapinto op te houden. Een deel van de Argentijnse achterban uitte vervolgens doodsbedreigingen richting de Fransman, zijn vriendin en zijn naaste familie. "Gasly kreeg 13.000 bedreigingen tegen zijn leven. 13.000! Als we dit alleen aanpakken, zullen we falen. We kunnen het niet alleen", begon president Ben Sulayem tegenover The Drive. Ook vrijwilligers van de FIA blijven niet gespaard van intimidatie. "Iemand die bij zijn ouders in de kelder zit [en online haat verspreidt], omdat een coureur probeerde een bocht in te gaan? Wij hadden een vrouwelijke steward die werd bedreigd met moord en verkrachting, dus zei ze: 'Het is het me niet meer waard.' Dit zijn vrijwilligers."

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FIA breidt campagne uit

Om te voorkomen dat de koningsklasse verder wordt aangetast door online intimidatie, breidt de FIA de bestaande campagne 'United Against Online Abuse' uit met directe sancties voor bezoekers en geaccrediteerde journalisten. "Het doel is bewustwording en educatie, en niet alleen van de FIA, maar we moeten ook onze macht gebruiken", legde Ben Sulayem uit. "Als de haat komt van een toeschouwer, verbannen we die persoon. Als het iemand uit de media is, verbannen we die ook, want wij hebben die bevoegdheid. En als ze zich verschuilen op het internet, zal AI hen ontmaskeren. Als je er één ontmaskert, dan garandeer ik je dat ze allemaal bang zullen zijn."

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Ben Sulayem roept op tot samenwerking

Hoewel de uitspraak van de president nog niet in een gepubliceerd reglement met een formele ingangsdatum is vastgelegd, wijst de topman na een eerder media-ultimatum van Alpine-teambaas Flavio Briatore ook op de rol van de coureurs zelf. "De coureurs hebben fans, en de coureurs kunnen tegen de fans zeggen: 'Stop, ik wil niet dat jullie mijn fans zijn als jullie je niet gedragen, als jullie doodsbedreigingen uiten.' Coureurs hebben ook verantwoordelijkheid, want ze zijn ambassadeurs en rolmodellen. En een andere coureur beschermen, beschermt ook henzelf. Wij, de FIA, hebben verantwoordelijkheid, de teams hebben verantwoordelijkheid, jullie hebben verantwoordelijkheid. We moeten samenwerken", concludeerde de FIA-president.