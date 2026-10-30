Leclerc snelste in VT1, vervanger Verstappen in top vijf en problemen bij andere Red Bull

Charles Leclerc is het weekend van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad als snelste begonnen. De Ferrari-coureur klokte een tijd van 1:18.128 in de eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De sessie stond vooral in het teken van de tien rookies en dus kwam onder andere Max Verstappen niet in actie.

Het was bij aanvang van de sessie meteen druk op het Mexicaanse asfalt. Omdat het circuit meer dan twee kilometer boven zeeniveau ligt, zorgt de ijle lucht voor unieke omstandigheden. De teams waren volop bezig met het verzamelen van data door hun coureurs naar buiten te sturen met flow-vis en aero rakes. Lewis Hamilton was het rapst van iedereen tijdens de long runs op de harde band met een 1:19.137, zes honderdsten onder Ferrari-ploegmaat. Verstappens vervanger Ayumu Iwasa maakte indruk met de vierde tijd op de witte Pirelli-sloffen halverwege de sessie achter kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Fernando Alonso verraste door op de mediumcompound vijfde te liggen voor Racing Bulls-debutant Nikola Tsolov. Ollie Bearman zag een tijd die goed was geweest voor de tweede plek, verwijderd worden vanwege track limits.

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Verschillende problemen gedurende openingssessie

Voor genoeg coureurs verliep de eerste vrije training in Mexico-Stad allesbehalve vlekkeloos. Isack Hadjar bracht een deel van de sessie door in de garage. "Er gaat iets fout. Ik heb te veel engine braking en tegelijkertijd geen vermogen. Ja, ik heb echt een probleem", klonk het over de boardradio, toen hij heel langzaam terugreed naar de pits.

Jak Crawford, Leonardo Fornaroli, Nico Hülkenberg, Gabriele Minì, Oscar Piastri en Carlos Sainz schoten allemaal rechtdoor in de eerste bocht na het blokkeren van de voorwielen. Fornaroli had vervolgens ook nog een flinke glijpartij in de elfde bocht, terwijl Arvid Lindblad van de baan gleed bij het ingang van de stadium. De McLaren en Racing Bulls belandden gelukkig niet in de muur.

De sessie kwam vroegtijdig ten einde voor Crawford. Hij moest de Aston Martin aan de kant zetten in bocht één. Debutant Freddie Slater moest zijn Audi, nog zonder representatieve tijd, in de garage parkeren. Een monteur had hem namelijk naar buiten had gestuurd met een ventilator in de rechtersidepod en dus moest mogelijke schade aan de power unit onderzocht worden.

Isack Hadjar reports an issue with his Red Bull and is slowly making his way back to the pits 😢 #F1 #MexicoGP https://t.co/KmjAIqmF4Q — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Hamilton snelste op de harde band, Leclerc snelste op de softs

In de tweede helft van de eerste vrije training verschenen de zachte banden. Leclerc pakte daarmee de snelste tijd met een 1:18.128, zo'n zeven tienden voor de Mercedessen. Het gat naar Antonelli was 0.659 seconden en naar George Russells vervanger Frederik Vesti was het 0.733 seconden. Hamilton kwam vijf duizendsten tekort op de Deen, terwijl de top vijf werd afgemaakt door Iwasa. Pierre Gasly, Alonso, Piastri, Bearman en Lindblad maakten de top tien af. Hadjar werd na de opgeloste motorproblemen elfde, maar dat was gedurende een long run op de harde compound. Slater werd in de slotfase nog naar buiten gestuurd en kon eindelijk een tijd neerzetten. De Audi-protegé eindigde op P21 voor Cadillac-coureur Colton Herta, die dankzij deze sessie zijn superlicentie heeft verdiend.