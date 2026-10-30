Colton Herta heeft tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad genoeg kilometers afgelegd om zich te kwalificeren voor zijn superlicentie. In de strijd om het tweede zitje bij Cadillac voor 2027 bezorgt hij zichzelf hiermee de pole position. Een verdere toekomst in de koningsklasse van de autosport begint Valtteri Bottas door de vingers te glippen.

Cadillac, dat gerund wordt door TWG Motorsports in samenwerking met General Motors, het moederbedrijf van het Amerikaanse automerk, bevindt zich momenteel in haar eerste seizoen in de Formule 1. Ze zijn momenteel het enige puntloze team op de grid. Sergio Pérez kwam in de Grand Prix van Monaco nog heel dicht bij, totdat hij een straf kreeg voor een overtreding bij de staande herstart. Op de donderdag kondigde 'Checo' een contractverlenging bij Cadillac aan tot en met 2029, maar rondom de toekomst van Bottas blijft het stil.

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Herta kwalificeert zich voor 'F1-rijbewijs'

Met de dag lijkt de kans dat Herta de Fin zal vervangen vanaf 2027 steeds groter. Dan Towriss, de CEO van TWG Motorsports, is er dan ook luid en duidelijk over dat de negenvoudig IndyCar-racewinnaar kans maakt op het stoeltje. "Valtteri heeft natuurlijk een paar races gehad waarin hij tekortkwam qua racetempo, dus daar praten we over en we zullen zien wat er gebeurt", zei hij bij SiriusXM. Op de directe vraag of Herta volgend seizoen een kans krijgt bij Cadillac, antwoordde Towriss: "Ja, er is altijd een kans."

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Het goede nieuws voor Herta is dat hij nu in totaal veertig punten op zijn superlicentie heeft verzameld en zich dus kwalificeert voor zijn 'F1-rijbewijs'. Om een superlicentiepunt te verdienen in een Formule 1-training, moet een coureur ten minste 100 kilometer afleggen zonder straffen of problemen. Door zojuist dertig ronden te voltooien in VT1 op het Autódromo Hermanos Rodríguez zit Herta daar ruim boven en dus is hij van 39 naar veertig superlicentiepunten gegaan.