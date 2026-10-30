Bortoleto slaat opnieuw toe: Verstappen krijgt klap in de 'kroonjuwelen'

Dat Gabriel Bortoleto het goed kan vinden met Max Verstappen, was al even duidelijk. De Braziliaan trok vorige week de broek van Nico Hülkenberg naar beneden toen zij het podium in Austin opliepen en in Mexico was Verstappen aan de beurt.

Vorig jaar, maar ook dit seizoen, liet Verstappen zien zich te ontfermen over de rookies in de Formule 1. Kimi Antonelli was vaak te zien met de Nederlander, maar ook Bortoleto was veelvuldig in de buurt van de viervoudig kampioen. Dat de relatie tussen Verstappen en de 'rookies' in 2026 nog goed is, bleek ook nog eens in de fanzone in Mexico.

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Bortoleto kan het niet laten

Verstappen stond naast Bortoleto op het podium. De Audi-coureur gaat vervolgens even zijn veters strikken, maar kan het niet laten om nog even te dollen met Verstappen. Zo buigt hij voorover om richting zijn schoenen te gaan, maar tikt hij met de microfoon nog even de 'kroonjuwelen' van Verstappen aan, die daar gelukkig nog hard om kan lachen. Bekijk hier de beelden.