Isack Hadjar bracht een groot deel van de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad door in de garage. Mercedes en Ferrari probeerden daar hun voordeel uit te halen. Ze werden betrapt op het spieken bij Red Bull Racing, toen monteurs de Ford-power unit blootstelden aan de concurrentie.

De teamgenoot van Max Verstappen maakte een lastige openingssessie mee op het Autódromo Hermanos Rodríguez, dat op meer dan twee kilometer boven zeeniveau ligt. De ijle lucht in de Mexicaanse hoofdstad heeft vaak betrouwbaarheidsproblemen als gevolg, omdat de Formule 1-bolides als het ware snakken naar zuurstof. "Er gaat iets fout. Ik heb te veel engine braking en tegelijkertijd geen vermogen. Ja, ik heb echt een probleem", klonk het over de boardradio, toen Hadjar heel langzaam terugreed naar de pits. Uiteindelijk werd hij elfde, nadat hij alleen een long run op de harde compound had gedaan.

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Mercedes en Ferrari kijken stiekem af bij Red Bull

"Races zijn hier gewonnen en verloren op betrouwbaarheid. De hoogte maakt alles moeilijker voor de auto en al helemaal de power unit", legt Ruth Buscombe uit bij F1 TV. "Ze komen eigenlijk lucht tekort en dat is heel lastig na te bootsen. Denk eraan dat de power unit van Red Bull Ford hagelnieuw is en ze hebben nul ervaring met de auto hier runnen. Het is dag één en ze zijn in het diepe gegooid."

Terwijl de analiste verder wilde met haar uitleg over de ijle lucht, haalde Red Bull bij Hadjar de motorkap van de RB22 af. Monteurs van de concurrentie sprintten vervolgens naar de Red Bull-garage om op spionagetocht te gaan. "Geweldig om te zien: engineers van Mercedes en Ferrari wagen nu een poging om stiekem naar binnen te kijken."

Problemen onbekend, maar wel opgelost

Buscombe vervolgde: "Gaat [het probleem bij Hadjar] om de daadwerkelijke code en software van de auto? Of is er een probleem dat de power unit vanwege de ijle lucht aan het oververhitten is?" Uiteindelijk bleef Red Bull zelf een beetje geheimzinnig over waarom Hadjar nou naar de garage moest en wat de monteurs aan de Ford-power unit moesten doen om de Frans-Algerijnse coureur weer de baan op te sturen. "We hadden in de eerste vrije training problemen met de motor van Isack ... Het team is er echter in geslaagd om hem weer terug het circuit op te sturen door goed werk te leveren", zei teambaas Laurent Mekies bij de persconferentie.