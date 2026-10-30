We zitten om 23:00 uur klaar voor de tweede vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De F1 Grand Prix van Mexico-Stad wordt voor de 26e keer gehouden en dit is de negentiende wedstrijd van het wereldkampioenschap van 2026. Het is warm in de hoofdstad met een temperatuur van rond de 25°C, en de zon en bewolking wisselen elkaar af. Max Verstappen komt voor het eerst dit weekend in actie en hoe gaat hij het doen? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Mexico-Stad
De vlag valt
In de slotfase werden long runs op de softs en de mediums verreden en zagen we eigenlijk geen verbeteringen meer. Charles Leclerc eindigt de tweede vrije training dus als snelste, vlak voor Lando Norris, George Russell en Kimi Antonelli. Het gat naar Max Verstappen, die rondreed met schade na het contact met Liam Lawson, is 0.311 seconden. Lewis Hamilton viel stil en is teruggevallen naar P11 in de tijdenlijst achter Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Pierre Gasly, Lawson en Oscar Piastri.
Op zaterdag zijn we er weer bij vanaf de derde vrije training om 18:30 uur Nederlandse tijd. Tot dan!
Hadjar wil vloer laten checken
Isack Hadjar klaagt dat zijn Red Bull plotseling heel erg aan het 'bottomen' is, het stuiteren op het asfalt. Hij wil dat het team na de sessie de vloer checkt op mogelijk schade.
Stand in laatste 10 minuten
Alle snelste rondetijden zijn neergezet op de softs. Alleen Gabriel Bortoleto heeft nog niet op de rode sloffen gereden. Vanwege problemen met de Audi kwam de Braziliaan pas laat naar buiten.
- Leclerc
- Norris
- Russell
- Antonelli
- Verstappen
- Hadjar
- Lindblad
- Gasly
- Lawson
- Piastri
- Hamilton
- Alonso
- Ocon
- Bearman
- Hülkenberg
- Colapinto
- Sainz
- Pérez
- Albon
- Stroll
- Bottas
- Bortoleto
Verstappen in de top vijf
Lando Norris en George Russell zijn iets meer dan een tiende langzamer dan de nog altijd snelste man, Charles Leclerc. Niet alleen Russell, maar ook Max Verstappen is in de top vijf terechtgekomen in de laatste twintig minuten. Isack Hadjar is daarom teruggezakt naar P6.
Verbeteringen links en rechts
Charles Leclerc blijft eerste in de sessie door een 1:17.827 neer te zetten. Kimi Antonelli gaat eventjes naar de tweede stek met een 1:18.044, maar Lando Norris gaat er met een 1:17.930 onderdoor. Isack Hadjar vinden we nu op de vierde positie met een 1:18.237, vlak voor George Russell, Arvid Lindblad en Oscar Piastri. Deze rondetijden zijn allemaal verreden op de softs.
Max Verstappen staat al een tijdje binnen en is teruggezakt naar P13 met een 1:18.895. Er zijn nog 24 minuten te gaan in VT2.
Leclerc terug op de eerste plek
Lando Norris wordt door Charles Leclerc verstoten van de eerste plaats op de tijdenlijst bij aanvang van de tweede helft van de vrijdagmiddagsessie. De Ferrari-coureur staat nu bovenaan met een 1:17.966.
Stand halverwege sessie
- Norris
- Leclerc
- Piastri
- Hamilton
- Antonelli
- Alonso
- Verstappen
- Lawson
- Hülkenberg
- Hadjar
- Gasly
- Lindblad
- Pérez
- Russell
- Bearman
- Sainz
- Ocon
- Colapinto
- Albon
- Stroll
- Bottas
- Bortoleto (geen tijd)
Hamilton komt tot stilstand
Lewis Hamilton veroorzaakt een virtual safety car. Hij wordt door Ferrari dringend opgedragen om de auto aan de kant te zetten. De zevenvoudig wereldkampioen parkeert de bolide dicht bij een gat in de muur en dus blijft het bij een VSC en niet de rode vlaggen.
Leclerc verpest zijn rondje opnieuw
Charles Leclerc wil een nieuw poging wagen op de softs, maar blokkeert zijn voorwielen bij het aanremmen voor de eerste bocht. Hij schiet rechtdoor en moet de ronde weer afhaken. Tevens krijgt de Ferrari-coureur de waarschuwingsvlag te zien voor 'onvoorspelbaar rijgedrag'. Lewis Hamilton schuift eventjes op naar de derde plek, maar wordt meteen verschalkt door Oscar Piastri.
Norris bovenaan de tijdenlijst
Lando Norris klokt een 1:18.161 met nog 36 minuten te gaan en dat bezorgt de McLaren-coureur momenteel de snelste tijd. Max Verstappen verbetert zijn tijd, maar ligt nog altijd zesde op zeven tienden afstand.
Leclerc klapt over de kerbs
Ferrari heeft de rode sloffen tevoorschijn gehaald voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De eerstgenoemde was op weg naar de snelste tijd, maar stuitert vol over de kerbs bij het ingaan van het stadion. Hamilton doet hetzelfde in de eerste bochtencombinatie.
Herstart van VT2
Met nog 42 minuten op de klok, gaat de tweede vrije training in Mexico-Stad weer door. Charles Leclerc staat nog altijd bovenaan de tijdenlijst voor Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Kimi Antonelli en Lando Norris.
Lawson klaagt
Liam Lawson is uiterst ontevreden met het rijgedrag van Max Verstappen. "Hij rijdt gewoon tegen me aan. Hij rijdt gewoon tegen me aan! Dit doet hij ieder weekend..."
Touché tussen Verstappen en Lawson
Max Verstappen en Liam Lawson zijn volop in gevecht door het stadiumgedeelte! Ze raken elkaar zelfs! De rode vlag hangt uit vanwege brokstukken van de Red Bull en de Racing Bulls.
'Game over' voor Norris
Lando Norris gaat richting de pitstraat met een flinke flat spot. Hij blokkeerde zijn voorwielen en schoot bij de eerste bocht rechtdoor. "Game over", zegt de regerend wereldkampioen over de boardradio.