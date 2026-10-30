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Lawson during United States Grand Prix — Foto: © Red Bull Content Pool
2 reacties

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Mexico-Stad: Leclerc snelste, Verstappen toucheert met Lawson

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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We zitten om 23:00 uur klaar voor de tweede vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De F1 Grand Prix van Mexico-Stad wordt voor de 26e keer gehouden en dit is de negentiende wedstrijd van het wereldkampioenschap van 2026. Het is warm in de hoofdstad met een temperatuur van rond de 25°C, en de zon en bewolking wisselen elkaar af. Max Verstappen komt voor het eerst dit weekend in actie en hoe gaat hij het doen? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Mexico-Stad

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1u geleden

00:01

De vlag valt

In de slotfase werden long runs op de softs en de mediums verreden en zagen we eigenlijk geen verbeteringen meer. Charles Leclerc eindigt de tweede vrije training dus als snelste, vlak voor Lando Norris, George Russell en Kimi Antonelli. Het gat naar Max Verstappen, die rondreed met schade na het contact met Liam Lawson, is 0.311 seconden. Lewis Hamilton viel stil en is teruggevallen naar P11 in de tijdenlijst achter Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Pierre Gasly, Lawson en Oscar Piastri.

Op zaterdag zijn we er weer bij vanaf de derde vrije training om 18:30 uur Nederlandse tijd. Tot dan!

1u geleden

23:56

Hadjar wil vloer laten checken

Isack Hadjar klaagt dat zijn Red Bull plotseling heel erg aan het 'bottomen' is, het stuiteren op het asfalt. Hij wil dat het team na de sessie de vloer checkt op mogelijk schade.

1u geleden

23:52

Stand in laatste 10 minuten

Alle snelste rondetijden zijn neergezet op de softs. Alleen Gabriel Bortoleto heeft nog niet op de rode sloffen gereden. Vanwege problemen met de Audi kwam de Braziliaan pas laat naar buiten.

  1. Leclerc
  2. Norris
  3. Russell
  4. Antonelli
  5. Verstappen
  6. Hadjar
  7. Lindblad
  8. Gasly
  9. Lawson
  10. Piastri
  11. Hamilton
  12. Alonso
  13. Ocon
  14. Bearman
  15. Hülkenberg
  16. Colapinto
  17. Sainz
  18. Pérez
  19. Albon
  20. Stroll
  21. Bottas
  22. Bortoleto

1u geleden

23:44

Verstappen in de top vijf

Lando Norris en George Russell zijn iets meer dan een tiende langzamer dan de nog altijd snelste man, Charles Leclerc. Niet alleen Russell, maar ook Max Verstappen is in de top vijf terechtgekomen in de laatste twintig minuten. Isack Hadjar is daarom teruggezakt naar P6.

2u geleden

23:36

Verbeteringen links en rechts

Charles Leclerc blijft eerste in de sessie door een 1:17.827 neer te zetten. Kimi Antonelli gaat eventjes naar de tweede stek met een 1:18.044, maar Lando Norris gaat er met een 1:17.930 onderdoor. Isack Hadjar vinden we nu op de vierde positie met een 1:18.237, vlak voor George Russell, Arvid Lindblad en Oscar Piastri. Deze rondetijden zijn allemaal verreden op de softs.

Max Verstappen staat al een tijdje binnen en is teruggezakt naar P13 met een 1:18.895. Er zijn nog 24 minuten te gaan in VT2.

2u geleden

23:33

Leclerc terug op de eerste plek

Lando Norris wordt door Charles Leclerc verstoten van de eerste plaats op de tijdenlijst bij aanvang van de tweede helft van de vrijdagmiddagsessie. De Ferrari-coureur staat nu bovenaan met een 1:17.966.

2u geleden

23:31

Stand halverwege sessie

  1. Norris
  2. Leclerc
  3. Piastri
  4. Hamilton
  5. Antonelli
  6. Alonso
  7. Verstappen
  8. Lawson
  9. Hülkenberg
  10. Hadjar
  11. Gasly
  12. Lindblad
  13. Pérez
  14. Russell
  15. Bearman
  16. Sainz
  17. Ocon
  18. Colapinto
  19. Albon
  20. Stroll
  21. Bottas
  22. Bortoleto (geen tijd)

2u geleden

23:29

Hamilton komt tot stilstand

Lewis Hamilton veroorzaakt een virtual safety car. Hij wordt door Ferrari dringend opgedragen om de auto aan de kant te zetten. De zevenvoudig wereldkampioen parkeert de bolide dicht bij een gat in de muur en dus blijft het bij een VSC en niet de rode vlaggen.

2u geleden

23:27

Leclerc verpest zijn rondje opnieuw

Charles Leclerc wil een nieuw poging wagen op de softs, maar blokkeert zijn voorwielen bij het aanremmen voor de eerste bocht. Hij schiet rechtdoor en moet de ronde weer afhaken. Tevens krijgt de Ferrari-coureur de waarschuwingsvlag te zien voor 'onvoorspelbaar rijgedrag'. Lewis Hamilton schuift eventjes op naar de derde plek, maar wordt meteen verschalkt door Oscar Piastri.

2u geleden

23:25

Norris bovenaan de tijdenlijst

Lando Norris klokt een 1:18.161 met nog 36 minuten te gaan en dat bezorgt de McLaren-coureur momenteel de snelste tijd. Max Verstappen verbetert zijn tijd, maar ligt nog altijd zesde op zeven tienden afstand.

2u geleden

23:24

Leclerc klapt over de kerbs

Ferrari heeft de rode sloffen tevoorschijn gehaald voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De eerstgenoemde was op weg naar de snelste tijd, maar stuitert vol over de kerbs bij het ingaan van het stadion. Hamilton doet hetzelfde in de eerste bochtencombinatie.

2u geleden

23:20

Herstart van VT2

Met nog 42 minuten op de klok, gaat de tweede vrije training in Mexico-Stad weer door. Charles Leclerc staat nog altijd bovenaan de tijdenlijst voor Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Kimi Antonelli en Lando Norris.

2u geleden

23:16

Lawson klaagt

Liam Lawson is uiterst ontevreden met het rijgedrag van Max Verstappen. "Hij rijdt gewoon tegen me aan. Hij rijdt gewoon tegen me aan! Dit doet hij ieder weekend..."

2u geleden

23:14

Touché tussen Verstappen en Lawson

Max Verstappen en Liam Lawson zijn volop in gevecht door het stadiumgedeelte! Ze raken elkaar zelfs! De rode vlag hangt uit vanwege brokstukken van de Red Bull en de Racing Bulls.

2u geleden

23:11

'Game over' voor Norris

Lando Norris gaat richting de pitstraat met een flinke flat spot. Hij blokkeerde zijn voorwielen en schoot bij de eerste bocht rechtdoor. "Game over", zegt de regerend wereldkampioen over de boardradio.

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