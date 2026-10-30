In de slotfase werden long runs op de softs en de mediums verreden en zagen we eigenlijk geen verbeteringen meer. Charles Leclerc eindigt de tweede vrije training dus als snelste, vlak voor Lando Norris, George Russell en Kimi Antonelli. Het gat naar Max Verstappen, die rondreed met schade na het contact met Liam Lawson, is 0.311 seconden. Lewis Hamilton viel stil en is teruggevallen naar P11 in de tijdenlijst achter Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Pierre Gasly, Lawson en Oscar Piastri.

Op zaterdag zijn we er weer bij vanaf de derde vrije training om 18:30 uur Nederlandse tijd. Tot dan!