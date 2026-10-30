'Racing Bulls onthult deadline voor keuze tussen Lawson en Tsolov'

Bij het zusterteam van Red Bull Racing, Racing Bulls, zit men toch wel met de situatie rondom de coureurs in de maag. Zo wil het team volgens Chiel van Koldenhoven bij Viaplay graag Nikola Tsolov door laten stromen, maar kan er vanwege de goede resultaten van Liam Lawson ook niet zomaar afscheid van hem worden genomen. Van Koldenhoven onthult echter dat er snel een deadline komt om de knoop door te hakken.

De Bulgaarse Tsolov wist het afgelopen seizoen hoge ogen te gooien in de Formule 2, waarbij hij na vier races in 2025 dit seizoen op de tweede plek staat met nog vier races te gaan. Tsolov heeft afgelopen jaar al te kennen gegeven dat hij groot fan is van de acties van Max Verstappen en heeft zijn zinnen dan ook gezet op een zitje bij het Oostenrijkse team. Ook Racing Bulls wil Tsolov graag laten promoveren, maar zit met het probleem dat het momenteel over twee goede coureurs beschikt met Arvid Lindblad naast Lawson.

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'Racing Bulls wil Tsolov, maar ziet Lawson ook presteren'

Van Koldenhoven legt uit: "Ze willen sowieso wat met die Bulgaarse jongen, die gelijk snel is ook. Hij heeft ook het voorkomen van een rockster en binnen Red Bull zijn ze heel erg onder de indruk van Nikola Tsolov." Toch is er een groot dilemma: "Liam Lawson staat negende in het kampioenschap. Dat is de plek van de coureur achter de top vier teams en helpt Racing Bulls ook aan de eerste top vijf-klassering in het constructeurskampioenschap. Je zou zeggen, die zouden echt een nieuw contract moeten aanbieden voor volgend jaar. Maar Tsolov, daar zijn ze enorm van onder de indruk en die willen ze heel graag doorschuiven en een stoeltje geven."

'Deadline volgt na GP van Mexico'

De knoop wordt echter snel doorgehakt: "Wat ik begrepen heb, is dat er na deze race, dus na de race in Mexico, duidelijkheid wordt gegeven aan zowel Lawson als Tsolov. Op dit moment weet niemand nog echt wat er staat te gebeuren, maar ik heb begrepen dat het na deze race kenbaar wordt gemaakt. Of dat nu zondagavond is of maandag, dinsdag of woensdag, dat is niet duidelijk."