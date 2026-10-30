FIA deelt eerste gridstraf uit voor GP Mexico-Stad en blundert met document

De eerste gridstraf voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad is al een feit en het is voor een coureur die niet eens deelnam aan de eerste vrije training. Valtteri Bottas, die vanwege de rookieverplichtingen werd vervangen door Colton Herta, gaat volgens de FIA heel wat plaatsen achteruit.

Het raceweekend van de Formule 1 op het Autódromo Hermanos Rodríguez is pas net van start gegaan. Charles Leclerc topte de openingssessie met gemak. Een 1:18.128 bezorgde hem de eerste plaats, zo'n zeven tienden voor de Mercedessen van Kimi Antonelli en Frederik Vesti. Lewis Hamilton kon zijn Ferrari-ploegmaat wel bijhouden toen er op de harde compound werd gereden, maar op de softs kwam hij eveneens meer dan zeven tienden tekort. Ayumu Iwasa maakte de top vijf af. Hij viel vanwege de rookieverplichtingen in voor Max Verstappen bij Red Bull Racing.

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Bottas gaat 50 plaatsen achteruit

Er deden maar liefst een recordaantal van tien rookies mee aan de VT1-sessie in de Mexicaanse hoofdstad. Alleen Ferrari zette geen jongeling in. Herta was achter het stuur gekropen van de Cadillac van Bottas en legde genoeg kilometers af om zich te kwalificeren voor een superlicentie.

De Amerikaan nam deel met een nieuwe Ferrari-power unit, maar omdat Cadillac over de limiet is gegaan met de motoronderdelen, is het Bottas die een gridstraf krijgt. Het gaat om maar liefst 50 posities na een vijfde verbrandingsmotor, een vijfde turbo, een vierde batterij, een vierde control electronics unit en een vierde MGU-K.

Gridstraf Bortoleto geschrapt

De FIA meldde eerder deze vrijdag dat Gabriel Bortoleto, die vorige week tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten nog een recordstraf had gekregen van 80 gridplaatsen, eveneens zijn control electronics unit. Een vijfde wissel van dit onderdeel had de Audi-coureur een gridstraf moeten opleveren, maar later bleek er helemaal niet te zijn gesleuteld aan de zilveren bolide. De stewards hebben de officiële FIA-documenten inmiddels aangepast na de blunder en dus is de eerdere gridstraf voor de Braziliaan geschrapt.