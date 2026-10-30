Met het nieuws dat DPG Media nu officieel de aankoop van de Nederlandse tak van Viaplay heeft afgerond, is ook bekend geworden dat al het personeel overgaat naar Videoland. Daarmee is duidelijk geworden dat de commentatoren van Viaplay ook gewoon bij Videoland doorgaan, maar Olav Mol en Jack Plooij zullen ook gewoon te horen blijven.

Nadat Viaplay in 2022 het stokje overnam van Ziggo Sport, verdwenen ook de vaste commentatoren Mol en Plooij. De Scandinavische dienst had daarvoor Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg aangesteld en zij zullen ook in dienst van DPG Media het geluid onder de beelden verzorgen. Voor Mol en Plooij betekent het voorlopig nog werken met de radiorechten.

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Radiorechten nog tot 2029 in bezit van GPR

De Nederlandse radiorechten zijn in handen van Grand Prix Radio en begin dit jaar werd duidelijk dat die deal is gesloten tot 2029. De zender had namelijk een exclusieve deal met Viaplay gesloten om deze af te nemen. Daarvoor moest de zender uitwijken naar België en konden luisteraars via een VPN alsnog luisteren. Voor Mol en Plooij betekent het tot en met 2028 geen zorgen, maar voor de periode daarna zal met DPG Media moeten worden onderhandeld of het opnieuw de radiorechten voor GPR kan bemachtigen.