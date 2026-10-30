Domper voor Viaplay: flink deel verkoopbedrag verdwijnt na overname door Videoland

Het hoge woord is er dan definitief uit en Viaplay is overgenomen door DPG Media en zal bij Videoland worden ondergebracht. Daarmee vertrekt de Scandinavische partij nadat het in 2022 in Nederland debuteerde als uitzendgemachtigde. De formaliteiten zijn inmiddels afgerond, al geeft Jørgen Madsen Lindemann, President en CEO van Viaplay Group, aan dat er van het verkoopbedrag van 142 miljoen euro toch wel minder overblijft.

Viaplay kondigde eind 2021 aan dat het de uitzendrechten in Nederland had bemachtigd. Daarbij zou het de koers flink anders gaan inzetten en daarmee doelde de partij op de hosannasfeer die er bij Ziggo Sport hing. Toch waren die eerste paar jaren niet altijd even vlekkeloos. Zo moesten veel fans wennen aan het geluid van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk tijdens de sessies en liet de kwaliteit van de beelden hier en daar ook te wensen over. Uiteindelijk werd Rob Kamphues, een van de gezichten van juist Ziggo, naar de streamingdienst gehaald, maar de financiële problemen zorgden ervoor dat er verkoopberichten in de media verschenen. Canal+ werd kort genoemd als mogelijke overnamepartij, maar uiteindelijk is het dus DPG Media geworden.

Artikel gaat verder onder video

Viaplay gaat zich richten op Scandinavië

In het persbericht geeft de CEO van Viaplay Group aan dat het bedrijf zich nu gaat richten op Scandinavië, nu de verkoop is afgerond: "Nu de transactie is afgerond, richten we onze middelen volledig op onze activiteiten in onze kernmarkten in Scandinavië, waar we de grootste schaal en het meeste synergiepotentieel hebben." Daarbij worden ook de financiële lasten genoemd: "De opbrengst stelt ons in staat om de nettoschuld te verlagen en onze financiële positie te versterken, terwijl we blijven werken aan een hogere winstgevendheid en positieve kasstromen. We zijn trots op het bedrijf dat we in Nederland hebben opgebouwd en dankbaar voor de inzet van onze lokale collega's. We wensen het team veel succes onder de leiding van Videoland, dat lokaal goed gepositioneerd is om het bedrijf verder te ontwikkelen."

Verkoopbedrag

Toch zal het verkoopbedrag van rond de 142 miljoen euro niet in zijn geheel worden overgemaakt aan Viaplay. Van dat bedrag blijft er nog zo'n 100 miljoen over na aftrek van 'transactiekosten, herstructureringskosten en toekomstige betalingen in verband met bestaande meerjarige overeenkomsten'. De opbrengst van de verkoop zal echter wel worden gebruikt om de schuld te verlagen, zo meldt het bedrijf.