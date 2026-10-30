Isack Hadjar was na afloop van de eerste vrije training in Mexico niet heel tevreden. Zo verliep de training zelf met diverse problemen en na afloop in de paddock was er een fan die een selfie wilde, waar Hadjar niet van gediend was. Een duw was het gevolg.

Tijdens de eerste vrije training verliep het voor Hadjar niet van een leien dakje. De Fransman meldde halverwege de sessie problemen aan zijn RB22, waarna hij aardig wat tijd in de pitbox doorbracht. Uiteindelijk werd hij weer de baan opgestuurd, maar meer dan een P11 zat er niet in, daar waar Ayumu Iwasa, invaller in de wagen van Max Verstappen, de vijfde tijd wist te rijden.

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Hadjar deelt duw uit

Na afloop was de frustratie nog aanwezig bij Hadjar. Die liep vanuit de pitbox, via de paddock naar de motorhome van Red Bull en kwam daar diverse fans tegen. Een daarvan wilde op de foto met de Red Bull-coureur, maar daarbij zocht de desbetreffende fan het verkeerde moment uit. Hadjar was zichtbaar boos en duwde de fan opzij. Bekijk de beelden.