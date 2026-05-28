Verstappen bijt van zich af na belediging tegenstander in schietspelletje: "Hou je bek, b*tch!"
Max Verstappen was samen met Luke Crane en Chris Lulham aan het gamen op het Twitch-kanaal van Verstappen Sim Racing. Tijdens de livestream werd de Red Bull F1-coureur uitgemaakt voor 'watje' door een tegenspeler die hij zojuist had neergeschoten. Verstappen liet dat niet over zijn kant gaan en diende de gefrustreerde gamer direct van repliek.
De hilarische uitwisseling vond plaats tijdens een zogeheten 'Wild Wednesday'-sessie afgelopen avond. Verstappen speelde de shooter ARC Raiders. Dit deed hij samen met Crane, de vaste presentator en producent van het simraceteam, en Lulham, die sinds vorig jaar als GT3-coureur uitkomt voor Verstappen Racing. De beelden van het drietal werden via het kanaal uitgezonden dat voorheen bekendstond als Team Redline.
Verstappen deelt sneer uit na scheldpartij
In de bewuste video is te zien hoe de tegenspeler in de game wordt uitgeschakeld. Verstappen reageerde daar in eerste instantie nuchter op. "Kaputt", zo stelde hij. De verslagen speler was daar echter niet van gediend en liet via de voicechat van zich horen. "Oh wow, lekker gespeeld pussy", werd er geroepen. Terwijl Crane hem eerst nog sarcastisch bedankte met de woorden "Cheers, mate", volgde de harde reactie van de viervoudig wereldkampioen richting de tegenspeler. "Hou je bek, bitch!", klonk het vanuit Verstappen. Het drietal barstte in lachen uit.
De gaming-sessie was de eerste grote stream van Verstappen sinds de Grand Prix van Canada van afgelopen weekend. Terwijl hij een moeizame start van het seizoen kent, aangezien de Red Bull RB22 in dit nieuwe tijdperk niet zo competitief is als Mercedes en Ferrari, pakte hij toch zijn eerste podium op het Circuit Gilles Villeneuve. Vandaag is Verstappen in de fabriek in Milton Keynes, waarbij de ogen gericht worden op de aankomende wedstrijd in Monaco.
