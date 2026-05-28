close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen after his win in Hungary

Verstappen geadviseerd om naar Ferrari te vertrekken: "Wordt de nieuwe Schumacher"

Max Verstappen after his win in Hungary — Foto: © IMAGO
6 reacties

Verstappen geadviseerd om naar Ferrari te vertrekken: "Wordt de nieuwe Schumacher"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

 Max Verstappen heeft de opvallende suggestie gekregen om Red Bull Racing te verlaten voor een avontuur in Maranello. De viervoudig wereldkampioen krijgt de raad: "Ga naar Ferrari en wordt de nieuwe Schumacher". Deze uitspraak volgt in een periode waarin de Nederlander een uiterst moeizame seizoensstart kent en zijn team ver is teruggezakt in de pikorde.

De speculatie over de toekomst van de coureur neemt toe door de huidige sportieve crisis bij zijn werkgever en de nieuwe reglementen in de Formule 1. Verstappen kampt bij Red Bull met een tegenvallende RB22 en de gloednieuwe Red Bull-Ford-aandrijflijn. Tijdens de recente Grand Prix van Canada behaalde de Limburger pas zijn eerste podiumplaats van het seizoen door als derde te finishen.

Ontsnappingsclausule voedt geruchten

Hoewel Verstappen nog tot en met eind 2028 onder contract staat, bevat zijn verbintenis een belangrijke ontsnappingsclausule voor volgend jaar. Als Red Bull voor de zomerstop op 27 juli niet in de top twee van het wereldkampioenschap staat, mag hij het team eenzijdig verlaten. Momenteel bezet Red Bull Racing de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, negentig punten achter nummer twee Ferrari. Daarbij steekt Verstappen zijn onvrede over de nieuwe reglementen niet onder stoelen of banken; hij bestempelt de huidige opzet zelfs als "anti-racing".

Deuren in Maranello

Of een overstap naar Scuderia Ferrari realistisch is, valt te bezien. De formatie van teambaas Frédéric Vasseur heeft de bezetting voor volgend jaar al rond met Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Hamilton maakte eerder de overstap vanuit Mercedes en is stellig van plan zijn contract tot en met eind volgend jaar uit te dienen. Vasseur liet onlangs weten dat "elke teambaas Max Verstappen in zijn team zou willen hebben", maar de teambaas benadrukte tegelijkertijd dat Ferrari momenteel volledig gecommitteerd is aan het huidige rijdersduo.

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf zegt Chrstijan Albers: “Mocht ik hem advies mogen geven, dan zou ik vooral zeggen: stop alsjeblieft nog niet”, stelde Albers. “Zonder Max wordt het op de grid meteen een pak saaier. Dan moet hij zich plots bezighouden met andere raceklassen, en daar loopt gewoon minder rond. Max is intussen zo groot geworden dat hij een uitdaging van dat niveau aankan. Ik denk echt dat hij daar het verschil kan maken. En eerlijk? Die rode Ferrari-overalls op het podium… dat blijft toch gewoon het mooiste beeld van de hele grid.”

WK-stand Constructeurs (per 28 mei 2026)
Positie Team Punten
1 Mercedes 219
2 Ferrari 147
3 McLaren 106
4 Red Bull Racing 57
5 Alpine 35
6 Racing Bulls 21
7 Haas 19
8 Williams 7
9 Audi 2
10 Cadillac 0

Zou Max Verstappen de gok moeten wagen en naar Ferrari moeten overstappen?

105 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

  • 2 uur geleden
  • 28
Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco

Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco

  • Vandaag 08:03
  • 11
Verstappen wijst naar context na Ford-podium: 'Exit Russell en rommeltje McLaren niet vergeten'

Verstappen wijst naar context na Ford-podium: 'Exit Russell en rommeltje McLaren niet vergeten'

  • Gisteren 19:54
  • 3
Montoya blijft kritisch richting Verstappen: "Verkeerd om in een Mercedes te rijden" | GPFans Video Video

Montoya blijft kritisch richting Verstappen: "Verkeerd om in een Mercedes te rijden" | GPFans Video

  • Gisteren 16:29
  • 5
Croft gelooft 'dreigementen' Verstappen over F1-exit: "Hij maakt zich zorgen"

Croft gelooft 'dreigementen' Verstappen over F1-exit: "Hij maakt zich zorgen"

  • Vandaag 09:29
  • 1
Waarom de F1-toekomst van Verstappen ineens samenhangt met besluit Ferrari en Audi

Waarom de F1-toekomst van Verstappen ineens samenhangt met besluit Ferrari en Audi

  • Vandaag 08:45

Net binnen

13:20
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco
11:44
Aston Martin-topman gebruikte incident in luciferdoosje om Formule 1-strategie te bepalen
10:59
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
10:16
FIA-president wil regels aan laten passen om langer aan de macht te kunnen blijven
09:29
Croft gelooft 'dreigementen' Verstappen over F1-exit: "Hij maakt zich zorgen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Aston Martin-topman gebruikte incident in luciferdoosje om Formule 1-strategie te bepalen Aston Martin

Aston Martin-topman gebruikte incident in luciferdoosje om Formule 1-strategie te bepalen

2 uur geleden
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen Max Verstappen

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

2 uur geleden 28
FIA-president wil regels aan laten passen om langer aan de macht te kunnen blijven FIA

FIA-president wil regels aan laten passen om langer aan de macht te kunnen blijven

3 uur geleden 7
Croft gelooft 'dreigementen' Verstappen over F1-exit: "Hij maakt zich zorgen" Max Verstappen

Croft gelooft 'dreigementen' Verstappen over F1-exit: "Hij maakt zich zorgen"

Vandaag 09:29 1
Ontdek het op Google Play
x