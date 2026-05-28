Verstappen geadviseerd om naar Ferrari te vertrekken: "Wordt de nieuwe Schumacher"

Max Verstappen heeft de opvallende suggestie gekregen om Red Bull Racing te verlaten voor een avontuur in Maranello. De viervoudig wereldkampioen krijgt de raad: "Ga naar Ferrari en wordt de nieuwe Schumacher". Deze uitspraak volgt in een periode waarin de Nederlander een uiterst moeizame seizoensstart kent en zijn team ver is teruggezakt in de pikorde.

De speculatie over de toekomst van de coureur neemt toe door de huidige sportieve crisis bij zijn werkgever en de nieuwe reglementen in de Formule 1. Verstappen kampt bij Red Bull met een tegenvallende RB22 en de gloednieuwe Red Bull-Ford-aandrijflijn. Tijdens de recente Grand Prix van Canada behaalde de Limburger pas zijn eerste podiumplaats van het seizoen door als derde te finishen.

Ontsnappingsclausule voedt geruchten

Hoewel Verstappen nog tot en met eind 2028 onder contract staat, bevat zijn verbintenis een belangrijke ontsnappingsclausule voor volgend jaar. Als Red Bull voor de zomerstop op 27 juli niet in de top twee van het wereldkampioenschap staat, mag hij het team eenzijdig verlaten. Momenteel bezet Red Bull Racing de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, negentig punten achter nummer twee Ferrari. Daarbij steekt Verstappen zijn onvrede over de nieuwe reglementen niet onder stoelen of banken; hij bestempelt de huidige opzet zelfs als "anti-racing".

Deuren in Maranello

Of een overstap naar Scuderia Ferrari realistisch is, valt te bezien. De formatie van teambaas Frédéric Vasseur heeft de bezetting voor volgend jaar al rond met Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Hamilton maakte eerder de overstap vanuit Mercedes en is stellig van plan zijn contract tot en met eind volgend jaar uit te dienen. Vasseur liet onlangs weten dat "elke teambaas Max Verstappen in zijn team zou willen hebben", maar de teambaas benadrukte tegelijkertijd dat Ferrari momenteel volledig gecommitteerd is aan het huidige rijdersduo.

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf zegt Chrstijan Albers: “Mocht ik hem advies mogen geven, dan zou ik vooral zeggen: stop alsjeblieft nog niet”, stelde Albers. “Zonder Max wordt het op de grid meteen een pak saaier. Dan moet hij zich plots bezighouden met andere raceklassen, en daar loopt gewoon minder rond. Max is intussen zo groot geworden dat hij een uitdaging van dat niveau aankan. Ik denk echt dat hij daar het verschil kan maken. En eerlijk? Die rode Ferrari-overalls op het podium… dat blijft toch gewoon het mooiste beeld van de hele grid.”