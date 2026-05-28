Mohammed Ben Sulayem wil de regels rondom het FIA-presidentschap ingrijpend veranderen door de huidige termijnlimieten volledig te schrappen. De 64-jarige Emirati werd eind vorig jaar zonder tegenstand herkozen voor een tweede termijn, maar lijkt nu de weg vrij te willen maken om voor onbepaalde tijd aan de macht te blijven. De voorgestelde statutenwijziging stuit echter op felle kritiek van voormalige uitdagers, die spreken van een gevaar voor goed bestuur.

Onder de huidige regelgeving, die destijds werd ingevoerd door voormalig president Jean Todt, mag een FIA-president maximaal drie termijnen van vier jaar dienen. Ben Sulayem, wiens huidige mandaat loopt tot eind 2029, wil deze beperking van twaalf jaar schrappen. Daarnaast ligt er een voorstel om de maximale leeftijd voor verkiesbaarheid te verhogen naar zeventig jaar. De plannen worden op 26 juni in stemming gebracht tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering in Macau. Naar verwachting zullen de leden daar instemmen met de wijzigingen.

FIA verdedigt plannen met verwijzing naar Amerikaanse NFL

Vanuit de autosportbond wordt de opmerkelijke stap verdedigd als een manier om de regels gelijk te trekken. Een woordvoerder van de bond laat aan de BBC weten dat het voorstel is ingediend om een consistente benadering van ambtstermijnen binnen alle FIA-organen te bewerkstelligen, vergelijkbaar met wat al geldt voor de zogenoemde world councils en de senaat. "Het voorstel is onderworpen aan goedkeuring door de World Councils en door de Algemene Vergadering", aldus de woordvoerder, die benadrukt dat FIA-organen de volledige bevoegdheid behouden om democratisch functionarissen te kiezen. Gevraagd naar de reden om geen termijnlimieten toe te voegen aan organen die deze nu missen, wees de bond naar de Amerikaanse NFL, waar commissaris Roger Goodell al sinds 2006 de scepter zwaait en de sport volgens de woordvoerder heeft getransformeerd tot een wereldwijd merk.

Voormalig tegenkandidaat waarschuwt voor machtsconcentratie

Tim Mayer, die vorig jaar vanwege de strenge reglementen werd uitgesloten van de presidentsverkiezingen, is allerminst te spreken over de plannen. Volgens hem zijn termijnlimieten geen bureaucratisch detail, maar een fundamentele waarborg voor goed bestuur. "Ze worden erkend als essentieel om de concentratie van macht te voorkomen, vernieuwing van leiderschap te waarborgen en verantwoording af te leggen aan degenen die een organisatie dient", zo stelt Mayer. Hij wijst daarbij naar Thomas Bach, de president van het Internationaal Olympisch Comité, die vorig jaar weigerde om langer dan twaalf jaar aan te blijven omdat nieuwe tijden om nieuwe leiders zouden vragen.

Verkiezingseisen worden verder aangescherpt te midden van rechtszaak

Naast het schrappen van de termijnlimiet wil de controversiële beleidsbepaler de regels voor toekomstige uitdagers verder aanscherpen. Zo moet een kandidaat straks voldoende ervaring binnen een FIA-orgaan kunnen aantonen en wordt de deadline voor het indienen van een lijst met vicepresidenten meer dan verdubbeld, van 49 naar 100 dagen voor de verkiezing. Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van een lopende rechtszaak. De Zwitserse coureur Laura Villars vecht momenteel in de rechtbank van Parijs de rechtmatigheid van het huidige verkiezingsproces aan, omdat het systeem volgens haar nieuwe kandidaten feitelijk blokkeert.