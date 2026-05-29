Max Verstappen, Japanese Grand Prix, 2026, generic

Verstappen uitgenodigd door Ogier voor rallytest: "Ik zou hem graag verwelkomen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen wordt uitgenodigd om een WRC-auto aan de tand te voelen en die uitnodiging komt bij negenvoudig wereldkampioen rally Sébastien Ogier vandaan. De Fransman reageerde daarmee op een eerdere uitwisseling op social media, nadat hij de Formule 1-coureur in actie had gezien tijdens de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Dat liet Ogier weten in de aanloop naar de Rally van Japan, die dit weekend wordt verreden.

Ogier was eerder deze maand aanwezig bij de langeafstandsrace in Duitsland, waar de Red Bull Racing-coureur zijn debuut maakte in een Mercedes-AMG GT3. Na afloop feliciteerde de Toyota-rijder Verstappen met zijn snelheid en suggereerde hij dat de Limburger de rallysport zou moeten proberen, in de voetsporen van zijn vader Jos Verstappen. De viervoudig Formule 1-kampioen reageerde daar gevat op via social media met de vraag: "Jij als leraar?".

Overstap naar rallysport uitgesloten

Verstappen nam vorig jaar al eens plaats in de Ford Fiesta waarmee Ogier in 2018 de wereldtitel veroverde, al gebeurde dat voor een promotievideo op een afgesloten circuit. Een competitieve overstap sluit hij echter uit, zo liet hij in februari weten bij de Up To Speed-podcast. "Ik vind het heel gaaf, maar ik denk er gewoon aan dat als ik een fout maak en die boom raak, de boom niet beweegt", aldus Verstappen. "Dat is voor mij de limiet. Dat is iets wat ik niet wil doen. Het risico is gewoon te groot." Vader Jos, de regerend Belgisch nationaal kampioen, maakte vroeg dit seizoen een zware crash mee in de Rally van Wallonië.

© IMAGO | Sébastien Ogier

Uitnodiging voor een test

Gevraagd door Motorsport.com naar de uitwisseling op social media, benadrukt Ogier dat zijn aanbod voor een test serieus is. "Het was een soort grapje dat je maakt op social media, maar hij houdt wel duidelijk van nieuwe ervaringen en dit soort dingen." Hij wijst erop dat de eerdere kennismaking van Verstappen met de Fiesta op een circuit niet de ideale setting was. "Ik heb hem verteld dat als je er echt in wilt rijden, je het op een geschikte plek moet proberen, want een circuit is niet ideaal voor zo'n auto. Maar ik weet zeker dat een man als hij op een gegeven moment aangetrokken zou kunnen worden tot de rallysport, dus waarom niet? Mijn antwoord was eerlijk, ik zei dat als hij mee wil doen aan een test, ik hem graag zou verwelkomen."

Zou jij Max Verstappen graag in actie zien in een officieel WRC-weekend?

0 stemmen

