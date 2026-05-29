Volgens Cadillac-teambaas Graeme Lowdon klopt er helemaal niets van de geruchten over een mogelijk ontslag van Valtteri Bottas. De Brit noemt de verhalen over een vroegtijdig vertrek van de Fin compleet uit de lucht gegrepen en benadrukt dat het team juist enorm veel waardering heeft voor zijn inzet, zo laat hij weten tegenover PlanetF1.com.

De geruchten namen de afgelopen weken flink toe na een moeizaam weekend in Canada, waar Bottas als zestiende over de streep kwam. In de paddock werd vervolgens gespeculeerd dat de 36-jarige coureur later dit seizoen vervangen zou kunnen worden door de Amerikaanse testrijder Colton Herta, mede doordat het nieuwe Formule 1-team in de eerste vijf races nog geen punten wist te pakken.

Bouwen tijdens het racen

Sinds de entree van Cadillac op de grid werken Bottas en teamgenoot Sergio Pérez volop aan de ontwikkeling van de door Ferrari aangedreven bolide. Lowdon benadrukt dat de buitenwereld onderschat hoeveel werk daarbij komt kijken. “Als we kijken naar wat Valtteri en Checo momenteel doen, dan doen zij veel meer dan coureurs bij sommige andere teams hoeven te doen. We bouwen tegelijkertijd aan het team én racen ondertussen, en dat is een behoorlijk unieke uitdaging”, aldus de teambaas. “Met alle respect, maar de buitenwereld weet niet wat wij van deze coureurs vragen. Niet alleen van sessie tot sessie of van race tot race, maar ook op het gebied van de ontwikkeling van de auto.”



Gebrek aan logica

Daarnaast wijst de voormalig Marussia-directeur op de fouten in de verhalen over een mogelijke wissel met Herta. “Om eerlijk te zijn heb ik niet alle geruchten gelezen, maar sommige verhalen die ik zag houden niet eens rekening met de basisregels van de Formule 1”, stelt Lowdon. “Er wordt bijvoorbeeld geroepen dat Colton binnenkort de plek van Valtteri zou innemen, terwijl hij niet eens genoeg superlicentiepunten heeft. Dat zegt waarschijnlijk genoeg over de kwaliteit van sommige geruchten. Ik denk dat fans daar zelf ook wel doorheen prikken.”



'Geen greintje waarheid'

Volgens Lowdon heeft het nieuwe Amerikaanse project simpelweg tijd nodig. Daarom wil hij ook definitief afrekenen met de speculaties rondom zijn rijdersduo, dat over meerjarige contracten beschikt. “Het is belangrijk om duidelijk te maken dat er absoluut geen enkele waarheid zit in de geruchten dat Valtteri onder druk staat, of dat Checo naar een ander team zou vertrekken”, besluit hij stellig.

