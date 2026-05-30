Jos Verstappen heeft via sociale media hard uitgehaald naar Guenther Steiner. De voormalig teambaas van Haas suggereerde eerder dat de aanhoudende kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-reglementen vooral politiek gemotiveerd is. Als reactie hierop liet de vader van de Red Bull Racing-coureur weten wel te begrijpen waarom Steiner tegenwoordig geen Formule 1-team meer leidt.

De onvrede bij Max Verstappen over de nieuwe motorregels, waarbij het vermogen voor de helft uit de verbrandingsmotor en voor de helft uit elektrische energie komt, is al langer een veelbesproken onderwerp. Steiner liet zich in de 'Red Flags Podcast' uit over het geklaag van de Nederlander. De huidige analist stelde dat de kritiek van de coureur voornamelijk bedoeld is om druk uit te oefenen op de FIA. "Als Verstappen zou winnen, was hij er heel blij mee en zouden dit de beste regels aller tijden zijn", aldus de voormalig teambaas. Eerder dit seizoen vergeleek de analist de frustraties van de Red Bull-rijder al met het uit de kinderwagen gooien van speelgoed.

Jos Verstappen slaat direct terug op X

Deze uitspraken schoten in het verkeerde keelgat bij Jos Verstappen, die tegenwoordig zelf actief is als rallycoureur in het Belgian Rally Championship. Via het platform X reageerde de verdedigend rallykampioen zaterdag direct op een bericht over de uitspraken van de voormalig Haas-teambaas. "Hallo Guenther, ik snap wel waarom je geen Formule 1-teambaas meer bent, met de manier waarop je praat", zo luidde de cynische boodschap van de adviseur. Steiner is alweer even inderdaad geen teambaas meer in de koningsklasse van de autosport, maar bekleedt de rol van CEO bij het Red Bull KTM Tech3 MotoGP-team.

Hi Guenther. I understand why you not a F1 team boss anymore. The way you talk — Jos Verstappen (@MaVic009) May 30, 2026

Historie

Het is overigens niet de eerste keer dat Jos Verstappen zich op deze manier laat gelden op sociale media. De vader van Max staat erom bekend vaker geïrriteerd of cynisch te reageren op prominente figuren binnen de sport. Zo haalde de rallycoureur in april nog hard uit naar Ralf Schumacher, door te stellen dat de Duitser veel onzin praat. In september 2025 moest ook de vader van Sergio Pérez het ontgelden, toen die op X werd uitgemaakt voor een sukkel. Daarnaast uitte Jos Verstappen in augustus 2025 al eens stevige kritiek op de Britse media en fans, die volgens hem een compleet verkeerd beeld van zijn zoon zouden schetsen.