close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Jos Verstappen in Hungary

Jos Verstappen sneert naar Steiner: 'Ik begrijp waarom je geen teambaas meer bent'

Jos Verstappen in Hungary — Foto: © IMAGO
1 reactie

Jos Verstappen sneert naar Steiner: 'Ik begrijp waarom je geen teambaas meer bent'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Jos Verstappen heeft via sociale media hard uitgehaald naar Guenther Steiner. De voormalig teambaas van Haas suggereerde eerder dat de aanhoudende kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-reglementen vooral politiek gemotiveerd is. Als reactie hierop liet de vader van de Red Bull Racing-coureur weten wel te begrijpen waarom Steiner tegenwoordig geen Formule 1-team meer leidt.

De onvrede bij Max Verstappen over de nieuwe motorregels, waarbij het vermogen voor de helft uit de verbrandingsmotor en voor de helft uit elektrische energie komt, is al langer een veelbesproken onderwerp. Steiner liet zich in de 'Red Flags Podcast' uit over het geklaag van de Nederlander. De huidige analist stelde dat de kritiek van de coureur voornamelijk bedoeld is om druk uit te oefenen op de FIA. "Als Verstappen zou winnen, was hij er heel blij mee en zouden dit de beste regels aller tijden zijn", aldus de voormalig teambaas. Eerder dit seizoen vergeleek de analist de frustraties van de Red Bull-rijder al met het uit de kinderwagen gooien van speelgoed.

Jos Verstappen slaat direct terug op X

Deze uitspraken schoten in het verkeerde keelgat bij Jos Verstappen, die tegenwoordig zelf actief is als rallycoureur in het Belgian Rally Championship. Via het platform X reageerde de verdedigend rallykampioen zaterdag direct op een bericht over de uitspraken van de voormalig Haas-teambaas. "Hallo Guenther, ik snap wel waarom je geen Formule 1-teambaas meer bent, met de manier waarop je praat", zo luidde de cynische boodschap van de adviseur. Steiner is alweer even inderdaad geen teambaas meer in de koningsklasse van de autosport, maar bekleedt de rol van CEO bij het Red Bull KTM Tech3 MotoGP-team.

Historie

Het is overigens niet de eerste keer dat Jos Verstappen zich op deze manier laat gelden op sociale media. De vader van Max staat erom bekend vaker geïrriteerd of cynisch te reageren op prominente figuren binnen de sport. Zo haalde de rallycoureur in april nog hard uit naar Ralf Schumacher, door te stellen dat de Duitser veel onzin praat. In september 2025 moest ook de vader van Sergio Pérez het ontgelden, toen die op X werd uitgemaakt voor een sukkel. Daarnaast uitte Jos Verstappen in augustus 2025 al eens stevige kritiek op de Britse media en fans, die volgens hem een compleet verkeerd beeld van zijn zoon zouden schetsen.

Vind jij de reactie van Jos Verstappen op Guenther Steiner terecht?

114 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Jos Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Doornbos wijst naar gesprekje Wolff en Jos Verstappen: "Al die dingen gebeurden tegelijkertijd"

Doornbos wijst naar gesprekje Wolff en Jos Verstappen: "Al die dingen gebeurden tegelijkertijd"

  • Gisteren 21:11
  • 4
'Leclerc is toe aan nieuw team na acht jaar Ferrari' | GPFans Raceteam Podcast

'Leclerc is toe aan nieuw team na acht jaar Ferrari' | GPFans Raceteam

  • Vandaag 08:01
  • 3
Mekies over informeel akkoord motorregels 2027: Red Bull stapt uit comfortzone

Mekies over informeel akkoord motorregels 2027: Red Bull stapt uit comfortzone

  • 3 uur geleden
Montoya haalt schouders op bij reactie Verstappen: "Als hij hier boos om wordt"

Montoya haalt schouders op bij reactie Verstappen: "Als hij hier boos om wordt"

  • Gisteren 19:41
  • 3
Briatore houdt rekening met transfer: "We weten niet of Mercedes Max zal overnemen"

Briatore houdt rekening met transfer: "We weten niet of Mercedes Max zal overnemen"

  • Vandaag 06:59
Verstappen geadviseerd om naar Ferrari te vertrekken: "Word de nieuwe Schumacher"

Verstappen geadviseerd om naar Ferrari te vertrekken: "Word de nieuwe Schumacher"

  • 28 mei 2026 12:28
  • 9

Net binnen

14:11
Plooij en Gademan geloven niks van strenge Mercedes-communicatie: "Voor de bühne"
12:08
Montoya ziet 'herboren' Hamilton na duel met Verstappen: 'De Lewis van vroeger'
11:07
Mekies over informeel akkoord motorregels 2027: Red Bull stapt uit comfortzone
10:05
Alonso maakt indruk in de straten van Monaco met zeldzame Porsche 918 Spyder
08:58
Doornbos ziet toneelstukje Russell na uitvalbeurt: "Hij was een beetje aan het acteren"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi stefano domenicali

F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi

Gisteren 15:25
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende penalty in GP Canada

Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende

Gisteren 13:21
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren' relatie met zusterteam

Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'

Gisteren 12:06
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen compressieverhouding

Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen

Gisteren 06:57
Ontdek het op Google Play
x