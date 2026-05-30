Plooij en Gademan geloven niks van strenge Mercedes-communicatie: "Voor de bühne"
Plooij en Gademan geloven niks van strenge Mercedes-communicatie: "Voor de bühne"
Nina Gademan en Jack Plooij denken dat de dreigementen van Mercedes aan het adres van hun coureurs vooral bedoeld zijn voor de bühne. Het duo stelt dat het team George Russell en Kimi Antonelli gewoon laat racen, ondanks de waarschuwingen die via de boordradio klonken.
De discussie volgt op de onlangs verreden Grand Prix van Canada, waar Russell en Antonelli in de eerste dertig ronden een hevig gevecht uitvochten om de leiding. Tijdens de race kregen de coureurs via de boordradio te horen dat het team zou ingrijpen als zij de strijd niet netjes zouden houden. Uiteindelijk viel Russell uit met een technisch probleem, waarna Antonelli zijn vierde opeenvolgende overwinning van het seizoen boekte. De jonge Italiaan leidt momenteel het wereldkampioenschap met een voorsprong van 43 punten op zijn Britse teamgenoot.
Angst voor herhaling
Gademan, die zelf in de F1 Academy uitkomt, neemt in Race Café de waarschuwingen van teambaas Toto Wolff niet al te serieus. "Ik snap dat ze bang zijn voor een Hamilton-Rosberg-situatie", doelt de coureur op de felle interne strijd bij Mercedes in het verleden. "Aan de andere kant laten ze die jongens racen. Ik vond het ook best een dreigement om te zeggen: als jullie te heftig gaan racen, gaan we jullie gewoon stoppen. Maar dat dreigement hebben ze al vaker geuit en dat hebben ze ook niet volgehouden. Ze gaan het toch niet doen. Het is een beetje voor de bühne hoor, die teksten", aldus Gademan.
Voor de bühne
Plooij sluit zich volledig aan bij de lezing van Gademan. De analist denkt dat de Duitse renstal vooral wil voorkomen dat het achteraf kritiek krijgt op een gebrek aan leiderschap. "Het is een beetje voor de bühne, hoor. Ze moeten nu een statement maken. Als je teruggaat naar 2014 met Hamilton, toen werd hen verweten dat ze niets hadden gezegd. Dus nu zeggen ze het maar", verklaart Plooij. Naast de boordradio's viel Plooij nog iets anders op aan de dynamiek tussen de twee coureurs. Hij zag dat Russell tijdens het raceweekend in Montreal de nodige speldenprikjes uitdeelde aan de negentienjarige kampioenschapsleider. "Toen zat Russell wel een beetje te plagen bij Kimi. En vaak is het zo in battles als twee mensen in een team zitten en één voelt zich zwak, begint hij met plagen", analyseert Plooij de situatie. "Dus dat was voor mij een signaal van: kijk, George Russell, je geeft nu al de handdoek aan Kimi Antonelli", concludeert de analist.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Doornbos ziet toneelstukje Russell na uitvalbeurt: "Hij was een beetje aan het acteren"
- Vandaag 08:58
- 1
Russell liet met woedeuitbarsting in Canada zien net als Verstappen gewoon mens te zijn
- 27 mei 2026 06:59
- 14
Hamilton plaatst kanttekening bij duel met Verstappen, FIA legt beperking op in Monaco | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen
Net binnen
Plooij en Gademan geloven niks van strenge Mercedes-communicatie: "Voor de bühne"
- 10 minuten geleden
Jos Verstappen sneert naar Steiner: 'Ik begrijp waarom je geen teambaas meer bent'
- 1 uur geleden
- 1
Montoya ziet 'herboren' Hamilton na duel met Verstappen: 'De Lewis van vroeger'
- 2 uur geleden
- 8
Mekies over informeel akkoord motorregels 2027: Red Bull stapt uit comfortzone
- 3 uur geleden
Alonso maakt indruk in de straten van Monaco met zeldzame Porsche 918 Spyder
- Vandaag 10:05
- 1
Doornbos ziet toneelstukje Russell na uitvalbeurt: "Hij was een beetje aan het acteren"
- Vandaag 08:58
- 1
Veel gelezen
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei