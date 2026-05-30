Nina Gademan en Jack Plooij denken dat de dreigementen van Mercedes aan het adres van hun coureurs vooral bedoeld zijn voor de bühne. Het duo stelt dat het team George Russell en Kimi Antonelli gewoon laat racen, ondanks de waarschuwingen die via de boordradio klonken.

De discussie volgt op de onlangs verreden Grand Prix van Canada, waar Russell en Antonelli in de eerste dertig ronden een hevig gevecht uitvochten om de leiding. Tijdens de race kregen de coureurs via de boordradio te horen dat het team zou ingrijpen als zij de strijd niet netjes zouden houden. Uiteindelijk viel Russell uit met een technisch probleem, waarna Antonelli zijn vierde opeenvolgende overwinning van het seizoen boekte. De jonge Italiaan leidt momenteel het wereldkampioenschap met een voorsprong van 43 punten op zijn Britse teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Angst voor herhaling

Gademan, die zelf in de F1 Academy uitkomt, neemt in Race Café de waarschuwingen van teambaas Toto Wolff niet al te serieus. "Ik snap dat ze bang zijn voor een Hamilton-Rosberg-situatie", doelt de coureur op de felle interne strijd bij Mercedes in het verleden. "Aan de andere kant laten ze die jongens racen. Ik vond het ook best een dreigement om te zeggen: als jullie te heftig gaan racen, gaan we jullie gewoon stoppen. Maar dat dreigement hebben ze al vaker geuit en dat hebben ze ook niet volgehouden. Ze gaan het toch niet doen. Het is een beetje voor de bühne hoor, die teksten", aldus Gademan.

Voor de bühne

Plooij sluit zich volledig aan bij de lezing van Gademan. De analist denkt dat de Duitse renstal vooral wil voorkomen dat het achteraf kritiek krijgt op een gebrek aan leiderschap. "Het is een beetje voor de bühne, hoor. Ze moeten nu een statement maken. Als je teruggaat naar 2014 met Hamilton, toen werd hen verweten dat ze niets hadden gezegd. Dus nu zeggen ze het maar", verklaart Plooij. Naast de boordradio's viel Plooij nog iets anders op aan de dynamiek tussen de twee coureurs. Hij zag dat Russell tijdens het raceweekend in Montreal de nodige speldenprikjes uitdeelde aan de negentienjarige kampioenschapsleider. "Toen zat Russell wel een beetje te plagen bij Kimi. En vaak is het zo in battles als twee mensen in een team zitten en één voelt zich zwak, begint hij met plagen", analyseert Plooij de situatie. "Dus dat was voor mij een signaal van: kijk, George Russell, je geeft nu al de handdoek aan Kimi Antonelli", concludeert de analist.

Gerelateerd