Michael Schumacher

Michael Schumacher — Foto: © IMAGO
Helikopterpiloot blikt terug op redding Schumacher: 'Ik dacht eerst dat het een grap was'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Helikopterpiloot Yannick Dainese heeft voor het eerst openlijk gesproken over de reddingsmissie van Michael Schumacher na diens zware skiongeluk in december 2013. De Fransman vloog de zevenvoudig wereldkampioen destijds naar het ziekenhuis in Grenoble en hield jarenlang zijn lippen stijf op elkaar om de privacy van de familie te waarborgen.

Schumacher kwam eind 2013 zwaar ten val buiten de piste in het Franse skioord Méribel, waarbij hij met zijn hoofd een ondergesneeuwde rots raakte. De inmiddels 55-jarige Duitser lag na het incident maandenlang in een kunstmatige coma. Dainese, die destijds werkzaam was voor het op bergreddingen gespecialiseerde SAF Hélicoptères, verklaart dat hij al die tijd zweeg om de privacy van de familie te respecteren en mogelijke juridische complicaties te voorkomen. Nu deelt hij alsnog de aangrijpende details van de vlucht die de sportwereld destijds schokte.

Een grap

In een interview met de Franse sportkrant L'Équipe deelt hij nu zijn herinneringen aan die bewuste dag, waarbij hij toegeeft dat hij de eerste melding aanvankelijk niet serieus nam. Toen de bewuste oproep voor de reddingsactie binnenkwam, kon de piloot het nieuws nauwelijks bevatten. "Toen een reddingswerker samen met een dokter naar me toe kwam en zei: 'We gaan Schumacher halen!', dacht ik eerst dat hij een grap maakte", blikt Dainese terug op het moment van de alarmering. De ernst van de situatie drong pas echt tot hem door toen er ongebruikelijk strenge veiligheidsmaatregelen werden getroffen rondom de helikopter. "Maar toen de leidinggevende ons de opdracht gaf om onze microfoons en GoPro's weg te halen, en journalisten verboden werden om mee te vliegen, begreep ik dat het écht zo was", aldus de Fransman, die momenteel zijn loopbaan voortzet op de luchtmachtbasis van Grenoble.

Enorme druk

Tijdens de ongeveer 25 minuten durende vlucht naar het universitair ziekenhuis heerste er een absolute stilte en opperste concentratie aan boord van het toestel. Hoewel de piloot zich terdege bewust was van de wereldwijde status van zijn passagier, moest hij te allen tijde professioneel blijven onder de immense druk. "Onbewust voelde ik die druk, omdat ik wist dat hij als een god aanbeden werd", vertelt hij over de voormalig Formule 1-coureur. "Maar voor mij was hij op dat moment een ernstig gewonde persoon, net als ieder ander die onze hulp nodig heeft", benadrukt de ervaren vliegenier. De enorme impact van het ongeluk op de buitenwereld werd voor Dainese pas enkele dagen later echt tastbaar, toen hij voor een andere medische missie terugkeerde naar de locatie waar hij de autosportlegende had afgeleverd. "Ik was in shock van wat ik zag", herinnert hij zich de chaos en de massale media-aandacht rondom het medisch centrum. "Zo veel bussen, vlaggen en mensen... Het ziekenhuis leek wel een F1-circuit", beschrijft hij de ongekende taferelen in Grenoble die volgden op de opname van de kampioen.

Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco

Mercedes ziet af van Alpine-belang: prijskaartje van ruim 600 miljoen euro te hoog

'Argument van Verstappen dat fans er niks van begrijpen is geen sterk argument'

Verstappen open over opvoeding: "Er zijn veel ouders die hun kind pushen"

Verschoor ziet Bottas worstelen bij Cadillac: 'Doel is Herta in stoeltje te zetten'

Gridstraf voor Verstappen Racing op Monza na incident Lulham

