Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft Kimi Antonelli de beste papieren om dit seizoen de wereldtitel te veroveren ten koste van zijn teamgenoot George Russell. De Colombiaan stelt dat de jonge Italiaan onbevangener racet, terwijl de druk bij de ervaren Brit steeds verder toeneemt.

De dominantie van de Duitse renstal is dit seizoen overduidelijk, aangezien de twee coureurs momenteel de eerste en tweede plaats in het kampioenschap bezetten op de ranglijst van 30 mei 2026. Antonelli gaat na zijn vierde opeenvolgende overwinning in Canada aan de leiding met 131 punten, terwijl Russell na een uitvalbeurt in diezelfde hoofdrace is blijven steken op 88 punten. De onderlinge spanning liep tijdens dat raceweekend bovendien hoog op, nadat de twee kemphanen het met elkaar aan de stok kregen tijdens de sprintrace en teambaas Toto Wolff moest ingrijpen om de rust binnen het team te bewaren.

Mentaal verschil tussen de teamgenoten

Montoya ziet bij talkSPORT BET een duidelijk mentaal verschil tussen de twee rijders in hun jacht op het zilverwerk. "Ik denk dat Kimi misschien beter geschikt is om het kampioenschap te winnen, omdat hij er onbevangener in staat", legt de oud-coureur uit. Hij wijst daarbij op het geduld dat de nummer twee in de WK-stand de afgelopen jaren heeft moeten opbrengen voordat hij eindelijk over kampioenschapswaardig materiaal beschikte. "Hij is geen George, die al heel lang op deze kans wacht. En een deel van hem denkt ongetwijfeld: wat heb ik het universum aangedaan om al deze onzin te verdienen?", stelt Montoya. "Vanuit dat oogpunt denk ik dat Kimi er beter voor staat", concludeert hij.

Kansen in de Europese reeks

Toch is de strijd volgens de Colombiaan nog lang niet gestreden met nog een groot deel van de kalender voor de boeg. Met de naderende Europese reeks, waaronder de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone begin juli, krijgt de Britse coureur volop kansen om de achterstand van 43 punten te verkleinen. "Maar over vijf weekenden, tegen de tijd dat we op Silverstone aankomen, zal het interessant zijn om te zien waar ze staan", blikt Montoya vooruit op het aankomende sprintweekend op het iconische Britse circuit. "Ik denk dat veel van deze komende races heel goede races voor George zullen zijn. Maar George moet dit echt maximaliseren", besluit de voormalig racewinnaar.