Verstappen Racing loopt gridstraf op, Jos Verstappen haalt hard uit naar Steiner | GPFans Recap
In deze GPFans Recap van zaterdag 30 mei zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.
Het is de zaterdag in dit Formule 1-loze weekend en helaas moeten we dus nog een weekje wachten voordat het hele circus aanbeland is in Europa om daar de Grand Prix van Monaco te gaan rijden. Dat er geen race is, betekent natuurlijk niet dat de wereld van de autosport stilstaat. Zo waren er nieuwtjes over Red Bull, Verstappen Racing, Jos Verstappen en was er plotseling de helikopterpiloot die erbij was toen Michael Schumacher na zijn skiongeluk werd vervoerd. Hij vertelt zijn verhaal.
Mekies over informeel akkoord motorregels 2027: Red Bull stapt uit comfortzone
Volgens teambaas Laurent Mekies staat Red Bull Ford Powertrains volledig achter de voorgestelde reglementswijzigingen voor de motoren van volgend seizoen. De Fransman stelt dat de late aanpassingen voor onrust zorgen binnen de Formule 1, maar dat het project bereid is om uit de eigen comfortzone te stappen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Laurent Mekies.
Gridstraf voor Verstappen Racing op Monza na incident Lulham
Jos Verstappen sneert naar Steiner: 'Ik begrijp waarom je geen teambaas meer bent'
Jos Verstappen heeft via sociale media hard uitgehaald naar Guenther Steiner. De voormalig teambaas van Haas suggereerde eerder dat de aanhoudende kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-reglementen vooral politiek gemotiveerd is. Als reactie hierop liet de vader van de Red Bull Racing-coureur weten wel te begrijpen waarom Steiner tegenwoordig geen Formule 1-team meer leidt. Lees hier het hele artikel over Jos Verstappen die uithaalt naar Guenther Steiner.
Helikopterpiloot blikt terug op redding Schumacher: 'Ik dacht eerst dat het een grap was'
Helikopterpiloot Yannick Dainese heeft voor het eerst openlijk gesproken over de reddingsmissie van Michael Schumacher na diens zware ski-ongeluk in december 2013. De Fransman vloog de zevenvoudig wereldkampioen destijds naar het ziekenhuis in Grenoble en hield jarenlang zijn lippen stijf op elkaar om de privacy van de familie te waarborgen. Lees hier het hele artikel over de piloot die Michael Schumacher destijds naar het ziekenhuis vervoerde.
Mercedes ziet af van Alpine-belang: prijskaartje van ruim 600 miljoen euro te hoog
Mercedes heeft zich definitief teruggetrokken uit de onderhandelingen over de overname van een aandelenpakket van 24 procent in het Formule 1-team van Alpine. De Duitse renstal en teambaas Toto Wolff konden zich niet vinden in de torenhoge vraagprijs van 720 miljoen dollar, omgerekend zo'n 665 miljoen euro. Lees hier het hele artikel over Mercedes dat afziet van een belang in Alpine.
