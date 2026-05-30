Mercedes heeft zich definitief teruggetrokken uit de onderhandelingen over de overname van een aandelenpakket van 24 procent in het Formule 1-team van Alpine. De Duitse renstal en teambaas Toto Wolff konden zich niet vinden in de torenhoge vraagprijs van 720 miljoen dollar, omgerekend zo'n 665 miljoen euro.

Het minderheidsbelang is momenteel in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Otro Capital, dat het pakket in juni 2023 voor ongeveer 200 miljoen euro in handen kreeg. De Amerikanen mikten op een verdrievoudiging van hun inleg, wat de totale marktwaarde van de Franse renstal op 3 miljard dollar zou brengen. Deze forse waardestijging wordt onder meer gedreven door de overstap naar Mercedes-motoren, de huidige vijfde plaats in het constructeurskampioenschap en een naderende naamswijziging naar 'Gucci Racing Alpine' vanaf 2027. Voor Mercedes bleek dit bedrag echter een brug te ver, waarna de stekker gisteren uit de gesprekken werd getrokken.

Renault blokkeert Horner

Naast Mercedes toonde ook een investeringsgroep rondom Christian Horner serieuze interesse in de aandelen. De voormalig teambaas, die in juli vorig jaar vertrok bij Red Bull Racing, is nadrukkelijk op zoek naar een rol als teameigenaar in de koningsklasse. Renault beschikt echter tot ten minste september over een contractueel vetorecht en heeft dit ingezet om de komst van de Brit te blokkeren. De directie onder leiding van CEO François Provost gaf de voorkeur aan stabiliteit en wilde voorkomen dat een partij met een uitgesproken operationele visie te veel macht naar zich toe zou trekken.

Twaalfde team

Door het Franse veto en het stopzetten van de verkoop door Renault, lijkt de route naar Alpine definitief afgesloten voor de ex-teambaas. Horner zit echter niet stil en verkent inmiddels andere opties om zijn rentree in de sport te maken. Volgens recente berichten is hij momenteel in gesprek met de Chinese autogigant BYD. Het doel van deze samenwerking zou zijn om een volledig nieuw, twaalfde team op de grid te formeren, waarbij de Brit een substantieel eigendomsbelang in handen krijgt.

