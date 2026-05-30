Mercedes ziet af van Alpine-belang: prijskaartje van ruim 600 miljoen euro te hoog
Mercedes ziet af van Alpine-belang: prijskaartje van ruim 600 miljoen euro te hoog
Mercedes heeft zich definitief teruggetrokken uit de onderhandelingen over de overname van een aandelenpakket van 24 procent in het Formule 1-team van Alpine. De Duitse renstal en teambaas Toto Wolff konden zich niet vinden in de torenhoge vraagprijs van 720 miljoen dollar, omgerekend zo'n 665 miljoen euro.
Het minderheidsbelang is momenteel in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Otro Capital, dat het pakket in juni 2023 voor ongeveer 200 miljoen euro in handen kreeg. De Amerikanen mikten op een verdrievoudiging van hun inleg, wat de totale marktwaarde van de Franse renstal op 3 miljard dollar zou brengen. Deze forse waardestijging wordt onder meer gedreven door de overstap naar Mercedes-motoren, de huidige vijfde plaats in het constructeurskampioenschap en een naderende naamswijziging naar 'Gucci Racing Alpine' vanaf 2027. Voor Mercedes bleek dit bedrag echter een brug te ver, waarna de stekker gisteren uit de gesprekken werd getrokken.
Renault blokkeert Horner
Naast Mercedes toonde ook een investeringsgroep rondom Christian Horner serieuze interesse in de aandelen. De voormalig teambaas, die in juli vorig jaar vertrok bij Red Bull Racing, is nadrukkelijk op zoek naar een rol als teameigenaar in de koningsklasse. Renault beschikt echter tot ten minste september over een contractueel vetorecht en heeft dit ingezet om de komst van de Brit te blokkeren. De directie onder leiding van CEO François Provost gaf de voorkeur aan stabiliteit en wilde voorkomen dat een partij met een uitgesproken operationele visie te veel macht naar zich toe zou trekken.
Twaalfde team
Door het Franse veto en het stopzetten van de verkoop door Renault, lijkt de route naar Alpine definitief afgesloten voor de ex-teambaas. Horner zit echter niet stil en verkent inmiddels andere opties om zijn rentree in de sport te maken. Volgens recente berichten is hij momenteel in gesprek met de Chinese autogigant BYD. Het doel van deze samenwerking zou zijn om een volledig nieuw, twaalfde team op de grid te formeren, waarbij de Brit een substantieel eigendomsbelang in handen krijgt.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Doornbos wijst naar gesprekje Wolff en Jos Verstappen: "Al die dingen gebeurden tegelijkertijd"
- Gisteren 21:11
- 4
Russell liet met woedeuitbarsting in Canada zien net als Verstappen gewoon mens te zijn
- 27 mei 2026 06:59
- 14
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen
Net binnen
Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco
- 21 minuten geleden
- 11
Mercedes ziet af van Alpine-belang: prijskaartje van ruim 600 miljoen euro te hoog
- 1 uur geleden
'Argument van Verstappen dat fans er niks van begrijpen is geen sterk argument'
- 2 uur geleden
- 3
Helikopterpiloot blikt terug op redding Schumacher: 'Ik dacht eerst dat het een grap was'
- 3 uur geleden
- 3
Verstappen open over opvoeding: "Er zijn veel ouders die hun kind pushen"
- 3 uur geleden
Verschoor ziet Bottas worstelen bij Cadillac: 'Doel is Herta in stoeltje te zetten'
- Vandaag 16:20
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco
- Vandaag 20:50
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei