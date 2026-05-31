Juan Pablo Montoya heeft recent teruggeslagen richting Max Verstappen na zijn uitspraken eerder in Canada in een interview met Martin Brundle. Dit keer blikt hij daarop terug en krijgt vooral Martin Brundle de schuld.

De gemoederen tussen de twee liepen hoog op nadat Verstappen zich negatief had uitgelaten over de dit jaar ingevoerde technische regels, waarbij de verhouding tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie naar een 50/50-split is gegaan. De Limburger, die momenteel een moeizaam 2026-seizoen kent en zevende staat in het wereldkampioenschap, noemde de nieuwe opzet eerder al "anti-racen" en vergeleek het met "Mario Kart". Montoya was daar niet van gediend en opperde in een podcast van de BBC dat de FIA Verstappen maar eens moest "parkeren" en zelfs strafpunten op zijn superlicentie zou moeten geven voor het afkraken van de regels.

Verstappen deelt flinke sneer uit aan Montoya

Tegenover De Telegraaf had de Red Bull-coureur eerder gereageerd op de uitlatingen van de F1 TV-analist. "Ik kan me niet echt druk maken om iemand die zoveel onzin uitkraamt", zo laat de viervoudig wereldkampioen optekenen. Volgens Verstappen is het een bewuste tactiek van de Colombiaan om in de schijnwerpers te blijven. "Ik denk dat het een geval is van: ik zeg iets anders dan de rest, dan ben ik weer relevant", aldus de rijder die momenteel strijdt om zijn vorm te hervinden in de RB22. Wat Verstappen nog het meest dwarszat, was het feit dat Montoya in zijn huidige rol als mediapersoonlijkheid banden heeft met de sport zelf. "Ik begrijp gewoon niet waarom dat soort mensen betaald worden door het Formule 1-management, want hij werkt soms voor ze", zei de coureur. "Je wilt toch niet dat zo iemand in de paddock rondloopt en zoveel onzin spuit?"

Montoya hekelt Brundle

In de aanloop naar de Grand Prix van Canada werd Montoya door verslaggever Martin Brundle geconfronteerd met het feit dat hij Verstappen boos had gemaakt. De reactie van de analist was uiterst koeltjes: "Is daar iets nieuws aan?", zo was zijn korte en gevatte antwoord. Dit keer gaat hij daar geciteerd door PlanetF1 nogmaals op in: "Martin Brundle, hij heeft mij nooit gemogen en dat gevoel is wederzijds, had me te pakken op de grid. Hij zei dat ik Max boos had gemaakt en ik zei dat daar niks nieuws aan was. Het interview met de BBC [Sky Sports, red.] is volledig uit zijn verband getrokken", zo besluit hij.

