Waar wonen de F1-coureurs en waarom kiest een groot deel voor Monaco?

Monaco is al jarenlang de favoriete woonplaats van zowel veel huidige als voormalig Formule 1-coureurs. Met een wereldwijde racekalender en salarissen die in de miljoenen lopen, zouden de rijders overal hun tentje neer kunnen zetten. Dus waarom wordt er massaal gekozen voor het prinsdom? Nou, niet alleen vanwege de mooie ligging.

Hoewel sommige Formule 1-coureurs dicht bij hun roots blijven, kiezen anderen ervoor om zich elders in de wereld te vestigen. Toch springt één locatie er duidelijk uit als populaire woonplaats: het glamoureuze vorstendom Monaco. Met zijn luxueuze levensstijl, adembenemende uitzichten en aangename klimaat is deze parel aan de Middellandse Zee uitgegroeid tot een magneet voor veel coureurs op de F1-grid van 2026. Een groot aantal van hen noemt Monaco inmiddels hun thuis. Dit is echter niet de enige reden. Wie Monaco wel eens heeft bezocht, weet echter dat het niet alleen een klein paradijs is. Veel 'inwoners' van Monaco, zijn er immers zelden te vinden.

Zo heeft vrijwel iedere coureur nog een tweede of zelfs derde woning ergens anders ter wereld. Lewis Hamilton beschikt bijvoorbeeld over een indrukwekkende vastgoedportefeuille met woningen in Londen, Los Angeles, Colorado en New York, naast zijn residentie in Monaco. Voormalig F1-coureur Daniel Ricciardo verdeelt zijn tijd tussen Los Angeles en zijn geboortestad Perth. Maar waar wonen alle 22 coureurs op de F1-grid van 2026 precies? En waarom kiezen zoveel van hen voor Monaco? We zetten het op een rij.

Waar wonen F1-coureurs?

Hieronder vind je een overzicht van waar de F1-coureurs in 2026 wonen.

Waarom trekt Monaco zoveel F1-coureurs aan?

Het antwoord ligt in een aantrekkelijke mix van zon, luxe en fiscale voordelen. Inwoners van Monaco betalen geen inkomstenbelasting, vermogensbelasting, gemeentelijke belastingen, onroerendgoedbelasting of belasting op vermogenswinsten. Voor coureurs met miljoeneninkomens levert dat een aanzienlijk financieel voordeel op. Maar het gaat niet alleen om geld. Dankzij de centrale ligging in Europa is Monaco ook logistiek gezien een ideale uitvalsbasis. Veel Europese circuits zijn eenvoudig bereikbaar, waardoor reistijd en vermoeidheid beperkt blijven.

Daarnaast spelen privacy en veiligheid een belangrijke rol. Strenge regelgeving rondom fotografie helpt beroemdheden om ongewenste aandacht van paparazzi te vermijden, waardoor zij ondanks hun drukke bestaan toch een relatief normaal leven kunnen leiden. Toch is niet alles perfect in Monaco. Ondanks de uitgebreide veiligheidsmaatregelen komen privacyschendingen nog steeds voor. Zo werd in 2024 het woonadres van Charles Leclerc openbaar gemaakt, wat leidde tot ongewenste bezoekers aan zijn voordeur.

Waar woont Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton woont momenteel in een luxueus penthouse in Monte Carlo, Monaco, met een spectaculair uitzicht over de Middellandse Zee.

Waar woont Max Verstappen?

Max Verstappen woont in een penthouse in Monte Carlo dat naar verluidt zo'n 16 miljoen dollar waard is.

Wonen alle F1-coureurs in Monaco?

Nee, niet alle coureurs wonen in Monaco. Sommigen, zoals Fernando Alonso, hechten veel waarde aan familiebanden en hun culturele achtergrond in hun thuisland. Anderen, zoals de Franse coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly, profiteren fiscaal minder van een verhuizing naar Monaco dan coureurs met een andere nationaliteit. Dat zou kunnen verklaren waarom geen van de Franse coureurs op de F1-grid van 2026 in Monaco woont.

Wat kost een vierkante meter vastgoed in Monaco?

Monaco behoort al jaren tot de duurste vastgoedmarkten ter wereld. In 2025 lag de gemiddelde prijs per vierkante meter voor appartementen en lofts rond de €55.000 (ongeveer 61.000 dollar). Voor luxe appartementen liggen de prijzen vaak nog aanzienlijk hoger. Die hoge vastgoedprijzen worden mede veroorzaakt door het beperkte beschikbare grondgebied en de reputatie van Monaco als belastingvriendelijke bestemming voor vermogende particulieren van over de hele wereld.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever

