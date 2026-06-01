Rosberg blikt terug op jonge Verstappen: 'Hij was toen compleet gestoord'
Nico Rosberg vindt dat Max Verstappen in zijn beginjaren in de Formule 1 'compleet gestoord' was. De huidige analist van Sky Sports F1 blikt terug op zijn eerdere gevechten met de Nederlander en benadrukt dat de coureur destijds niets te verliezen had.
Hoewel de coureur van Red Bull Racing inmiddels vier wereldtitels en 71 Grand Prix-overwinningen op zijn naam heeft staan, was dat in zijn beginjaren wel anders. De analist van Sky Sports F1 benadrukt dat Verstappen destijds nog niets te verliezen had. In het huidige seizoen verloopt het overigens moeizaam voor de viervoudig wereldkampioen, die na vijf races met 43 punten op een zevende plaats in de tussenstand staat.
'Compleet gestoord'
Rosberg blikt terug op de periode waarin Verstappen als achttien- of negentienjarige coureur zijn opwachting maakte, terwijl de Duitser zelf nog één van de topcoureurs op de grid was. "Hij was toen nog compleet gestoord", herinnert de expert-analist zich in de High Permormance-podcast. Volgens de voormalig coureur van Mercedes wisten de andere rijders precies wat de risico's waren. "Als je de strijd met hem aanging, was de kans vijftig procent dat je zou crashen", aldus Rosberg.
Andere coureur
Inmiddels ziet de ondernemer een heel andere coureur op de grid staan. De man die dit seizoen nog wacht op zijn eerste overwinning en onlangs in Canada genoegen moest nemen met een derde plek, is volgens Rosberg een stuk volwassener geworden. "Hij is nu veel veranderd. Hij is veel bedachtzamer geworden en rijdt meer voor het kampioenschap", verklaart de oud-coureur over de transformatie van Verstappen. Toch blijft een specifieke inhaalactie uit het verleden Rosberg altijd bij. In de bewuste beelden spreekt hij zijn opluchting uit over de afloop van een direct gevecht met de destijds jonge coureur. "Ik zal hem altijd dankbaar blijven dat hij wat ruimte overliet en we niet met elkaar in botsing kwamen", besluit Rosberg lachend over het intense duel.
