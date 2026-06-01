close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen

Kelly Piquet post hartverwarmende beelden van eerste verjaardag Lily Verstappen

Verstappen — Foto: © Kelly Piquet

Kelly Piquet post hartverwarmende beelden van eerste verjaardag Lily Verstappen

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen, Kelly Piquet en dochter Lily Verstappen hebben vorige maand de eerste verjaardag van de kleine Lily groots gevierd. Moeder Kelly deelt nu een prachtige reeks foto's met bijpassende tekst.

Het is inmiddels alweer enkele weken geleden dat de eerste verjaardag gevierd werd. Hoewel Lily vorig jaar op 25 april werd geboren, hielden Verstappen en Piquet het nieuws aanvankelijk voor zichzelf, waarna de coureur het nieuws op 2 mei in Miami officieel bevestigde. De naam van het meisje werd bedacht door Kelly zelf, terwijl de kleine spruit de Nederlandse nationaliteit draagt. Terugblikkend op die periode liet de Nederlander destijds weten dat hij de eerste momenten koesterde. "Gelukkig heb ik een paar dagen met ze kunnen spenderen nadat ze geboren was", vertelde hij destijds voor de camera. "Het was geweldig. Je weet nooit wat je kan verwachten, maar ik heb er enorm van kunnen genieten en het is heel speciaal."

Laat de tijd langzamer gaan

Inmiddels zijn we dus weer enkele weken verder na Lily's eerste verjaardag en mama Piquet heeft toch besloten om nog even stil te staan bij dat heugelijke moment met een prachtige reeks foto's, waar ook Verstappen op te zien is. "Een paar weken geleden vierden we de eerste verjaardag van onze lieve Lily op een heel bijzondere plek. Het is een van de grootste vreugden in ons leven om onze dochter te zien opgroeien. Laat de tijd alsjeblieft wat langzamer gaan", zo schrijft de trotse moeder onder de post.

Brian Van Hinthum
Geschreven door
Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
Bekijk volledige biografie

Gerelateerd

Max Verstappen Kelly Piquet

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco

Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco

  • Gisteren 20:40
  • 11
Räikkönen enorm lyrisch over Verstappen: "Ik realiseerde me dat een ster was geboren"

Räikkönen enorm lyrisch over Verstappen: "Ik realiseerde me dat een ster was geboren"

  • Gisteren 12:05
  • 9
Montoya geeft Brundle de schuld van Verstappen-sneer: "Hij heeft mij nooit gemogen!"

Montoya geeft Brundle de schuld van Verstappen-sneer: "Hij heeft mij nooit gemogen!"

  • Gisteren 10:18
  • 7
Montoya over Monaco-kansen Ferrari: 'Nieuwe auto's gaan in hun voordeel werken'

Montoya over Monaco-kansen Ferrari: 'Nieuwe auto's gaan in hun voordeel werken'

  • 1 uur geleden
Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk?

Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk?

  • 2 uur geleden
  • 1
'Argument van Verstappen dat fans er niks van begrijpen is geen sterk argument' Podcast

'Argument van Verstappen dat fans er niks van begrijpen is geen sterk argument'

  • 30 mei 2026 19:05
  • 10

Net binnen

08:35
Steiner klapt uit de school over 'leugens' in F1: "Dan vertel je niet het hele verhaal"
08:03
Montoya over Monaco-kansen Ferrari: 'Nieuwe auto's gaan in hun voordeel werken'
06:59
Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk?
31-5
Recap
Twee coureurs verbannen na vechtpartij met pepperspray, GP Monaco ziet regen op komst | GPFans Recap
31-5
Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Steiner klapt uit de school over 'leugens' in F1: "Dan vertel je niet het hele verhaal" GÜNTHER STEINER

Steiner klapt uit de school over 'leugens' in F1: "Dan vertel je niet het hele verhaal"

50 minuten geleden
Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk? Formule 1-grid 2027

Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk?

2 uur geleden 1
F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi stefano domenicali

F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi

29 mei 2026 15:25
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende penalty in GP Canada

Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende

29 mei 2026 13:21
Ontdek het op Google Play
x