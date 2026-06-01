Kelly Piquet post hartverwarmende beelden van eerste verjaardag Lily Verstappen
Max Verstappen, Kelly Piquet en dochter Lily Verstappen hebben vorige maand de eerste verjaardag van de kleine Lily groots gevierd. Moeder Kelly deelt nu een prachtige reeks foto's met bijpassende tekst.
Het is inmiddels alweer enkele weken geleden dat de eerste verjaardag gevierd werd. Hoewel Lily vorig jaar op 25 april werd geboren, hielden Verstappen en Piquet het nieuws aanvankelijk voor zichzelf, waarna de coureur het nieuws op 2 mei in Miami officieel bevestigde. De naam van het meisje werd bedacht door Kelly zelf, terwijl de kleine spruit de Nederlandse nationaliteit draagt. Terugblikkend op die periode liet de Nederlander destijds weten dat hij de eerste momenten koesterde. "Gelukkig heb ik een paar dagen met ze kunnen spenderen nadat ze geboren was", vertelde hij destijds voor de camera. "Het was geweldig. Je weet nooit wat je kan verwachten, maar ik heb er enorm van kunnen genieten en het is heel speciaal."
Laat de tijd langzamer gaan
Inmiddels zijn we dus weer enkele weken verder na Lily's eerste verjaardag en mama Piquet heeft toch besloten om nog even stil te staan bij dat heugelijke moment met een prachtige reeks foto's, waar ook Verstappen op te zien is. "Een paar weken geleden vierden we de eerste verjaardag van onze lieve Lily op een heel bijzondere plek. Het is een van de grootste vreugden in ons leven om onze dochter te zien opgroeien. Laat de tijd alsjeblieft wat langzamer gaan", zo schrijft de trotse moeder onder de post.
