Norris, Leclerc, Piastri, generic, Monaco GP, 2025

Twee coureurs verbannen na vechtpartij met pepperspray, GP Monaco ziet regen op komst | GPFans Recap

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

In deze GPFans Recap van zondag 31 mei zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Het is de zondag in dit Formule 1-loze weekend en helaas moeten we dus nog een weekje wachten voordat het hele circus aanbeland is in Europa om daar de Grand Prix van Monaco te gaan rijden. Dat er geen race is, betekent natuurlijk niet dat de wereld van de autosport stilstaat. Zo waren er nieuwtjes over Juan Pablo Montoya, een heel raar gevecht in Italië. hebben we het weerbericht voor de race van volgende week én hoorden we weer eens wat van Kimi Räikkönen.

Montoya geeft Brundle de schuld van Verstappen-sneer: "Hij heeft mij nooit gemogen!"

Juan Pablo Montoya heeft recent teruggeslagen richting Max Verstappen na zijn uitspraken eerder in Canada in een interview met Martin Brundle. Dit keer blikt hij daarop terug en krijgt vooral Martin Brundle de schuld. "Martin Brundle, hij heeft mij nooit gemogen en dat gevoel is wederzijds, had me te pakken op de grid. Hij zei dat ik Max boos had gemaakt en ik zei dat daar niks nieuws aan was", zo begint hij. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Juan Pablo Montoya.

Räikkönen enorm lyrisch over Verstappen: "Ik realiseerde me dat een ster was geboren"

Kimi Räikkönen heeft zich in een zeldzaam interview lovend uitgelaten over Max Verstappen. Volgens 'The Iceman' bestaat er geen twijfel over wie momenteel de allerbeste coureur op de Formule 1-grid is. De wereldkampioen van 2007 blikt daarbij terug op een iconisch moment dat hij vanaf de allereerste rij mocht aanschouwen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Kimi Räikkönen.

Stewards grijpen hard in na vechtpartij op Monza: broers Mogica per direct verbannen

De broers Hugo en Thibaut Mogica zijn per direct uitgesloten van verdere deelname aan het GT4 European Series-weekend op het circuit van Monza. De Franse coureurs van het team CMR raakten betrokken bij een fysieke confrontatie met beveiligers, waarbij zelfs pepperspray is ingezet. De wedstrijdleiding heeft het duo niet alleen geschorst voor de tweede race, maar ook verbannen uit alle afgesloten gebieden van het evenement. Lees hier het hele artikel over de bizarre situatie in Italië.

Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"

George Russell heeft met een flinke dosis cynisme gereageerd op het verloop van zijn huidige Formule 1-seizoen. De Mercedes-coureur stelt dat hij op het circuit momenteel de nodige pech kent, maar dat hij in de liefde in ieder geval het geluk aan zijn zijde heeft. Lees hier het hele artikel over de post van George Russell.

Regen op komst voor Monaco: wisselvallige weersverwachting voor het raceweekend

Het raceweekend in Monte Carlo staat op de planning voor 5 tot en met 7 mei. Het belooft een wisselvallig evenement te worden in het prinsdom, met een opbouw van zonnige dagen voorafgaand aan het weekend naar een instabieler weertype tijdens de sessies. Lees hier het hele artikel met het weerbericht voor de Grand Prix van Monaco.

