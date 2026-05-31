Volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft de sport een noodplan klaarliggen voor de seizoensafsluiter, mocht het conflict in het Midden-Oosten verder escaleren. De Italiaan stelt dat er alternatieve locaties beschikbaar zijn als de geplande races in Qatar en Abu Dhabi geen doorgang kunnen vinden.

De aanhoudende geopolitieke spanningen tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten werpen al langer een schaduw over de kalender. Eerder dit seizoen werden de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië in april om diezelfde reden officieel geannuleerd. De races in Qatar en Abu Dhabi staan momenteel gepland voor respectievelijk 29 november en 6 december, maar hun status blijft onzeker.

Artikel gaat verder onder video

Logistieke puzzel

Hoewel de voorbereidingen in de Golfstaten vooralsnog doorgaan, houdt de topman de situatie nauwlettend in de gaten. "De promotors in Qatar en Abu Dhabi verkopen al tickets en die verkoop verloopt zeer, zeer goed", zo citeert Motorsport.com Domenicali. "Maar er komt ook daar een moment waarop we beslissingen moeten nemen. Dit is niet zoals een voetbalwedstrijd met twee teams en 22 spelers, waarbij je eenvoudig iets kunt verplaatsen. Wij hebben te maken met logistieke complexiteit, transportkosten en nog veel meer", legt hij uit. Mochten de twee slotraces daadwerkelijk wegvallen, dan schuift de seizoensfinale in ieder geval niet automatisch door naar de race in Las Vegas, die op 21 november wordt verreden. Domenicali is daar stellig over. "Ik kan bevestigen dat we een noodplan hebben. Als de twee races aan het einde van het seizoen niet kunnen plaatsvinden omdat de oorlog dan nog niet voorbij is, beschikken we over alternatieve oplossingen. Las Vegas wordt niet de laatste race van de kalender."

Bahrein en Djedda

Daarnaast tempert de voormalig teambaas van Ferrari de verwachtingen over het alsnog inhalen van de eerder afgelaste raceweekenden in Bahrein en Saudi-Arabië. "Om transparant te zijn: ik denk dat het onmogelijk is om beide races te vervangen", geeft hij toe. "Zelfs één race vervangen zal niet eenvoudig zijn. Er zijn niet veel vrije weekenden beschikbaar", vervolgt Domenicali. Bovenal hoopt hij op een snelle verbetering van de wereldwijde situatie. "We brengen entertainment. We zijn een sport die vreugde en plezier brengt. Je moet naar een plek gaan waar die sfeer ook daadwerkelijk aanwezig is. We hopen, niet alleen voor de Formule 1 maar vooral voor de wereld, dat de situatie zo snel mogelijk in positieve zin verandert", besluit de Italiaan.

Gerelateerd