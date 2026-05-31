Stewards grijpen hard in na vechtpartij op Monza: broers Mogica per direct verbannen
De broers Hugo en Thibaut Mogica zijn per direct uitgesloten van verdere deelname aan het GT4 European Series-weekend op het circuit van Monza. De Franse coureurs van het team CMR raakten betrokken bij een fysieke confrontatie met beveiligers, waarbij zelfs pepperspray is ingezet. De wedstrijdleiding heeft het duo niet alleen geschorst voor de tweede race, maar ook verbannen uit alle afgesloten gebieden van het evenement.
Het opmerkelijke incident vond plaats bij de ingang van de paddock op het Autodromo Nazionale Monza. Volgens de officiële documenten van de stewards, gepubliceerd door de SRO Motorsports Group, begon de onenigheid met een misverstand over een parkeerkaart. De Ginetta G56 GT4 Evo-coureurs negeerden vervolgens een stopteken van het veiligheidspersoneel en reden door. Dit leidde tot een verdere escalatie, waarna er een gevecht uitbrak tussen de broers, hun gasten en de beveiligers. Tijdens deze knokpartij zagen de medewerkers zich genoodzaakt om verdedigingsspray te gebruiken om de situatie onder controle te krijgen.
De wedstrijdleiding tilde zwaar aan de misdragingen van de CMR-teamgenoten en riep hen direct op het matje. "Tijdens de hoorzitting gaven de coureurs toe dat ze betrokken waren bij het wangedrag tegen het veiligheidspersoneel van het circuit", zo staat te lezen in de verklaring. De stewards oordeelden dat de acties van de broers haaks staan op de kernwaarden van de sport. "Het gedrag van de coureurs van auto 51 is onacceptabel en in strijd met de belangen van de autosport en vormt een ernstige schending van de gedrags- en veiligheidsverplichtingen die gelden voor alle deelnemers en coureurs", aldus het officiële oordeel.
Als gevolg van de fysieke confrontatie mogen de Franse broers niet meer in actie komen tijdens de tweede race. Daarnaast kregen zij een voorwaardelijke boete van 5.000 euro opgelegd, die definitief wordt geïnd bij een vergelijkbare overtreding later in het seizoen. Naar aanleiding van de ongeregeldheden met de Mogica-broers worden de veiligheidsprotocollen in de paddock op het Italiaanse circuit dit weekend extra streng gehandhaafd.
