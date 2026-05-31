Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kon zijn lachen niet inhouden nadat bekend werd dat hij Lewis Hamilton over de boordradio 'Luigi' had genoemd tijdens de Grand Prix van Canada. De zevenvoudig wereldkampioen behaalde in Montreal zijn tot nu toe beste resultaat in dienst van de Italiaanse renstal door als tweede te eindigen achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli.

Na het vallen van de vlag in Canada sprak Vasseur zijn coureur toe over de radio. "Goed gedaan, Luigi", zo klonk het vanuit de pitmuur, waarbij hij de Italiaanse vertaling van de naam Lewis gebruikte. In een interview met Sky Sports werd de teambaas door pitreporter Ted Kravitz gevraagd wat hij precies tegen de 41-jarige coureur zei. Kravitz vroeg of hij de rijder 'Old G' noemde, waarop Vasseur antwoordde: "Luigi!". Na dit antwoord barstte de Fransman in tranen met tuiten lachen, iets dat ruim tien seconden aanhield.

Hamilton kreeg bijnaam al in zijn jeugd

Gevraagd naar de opmerkelijke boordradio, gaf Hamilton aan dat de naam niet geheel nieuw voor hem is. "Ik weet het niet. In Italië noemden ze me altijd 'Luigi' toen ik een kind was", aldus de Brit. Naast de ludieke bijnaam was er in de paddock ook veel aandacht voor de toekomst van de routinier, die in januari 41 jaar is geworden. Ondanks zijn leeftijd denkt de coureur nog lang niet aan stoppen en hintte hij op een langer verblijf bij Ferrari.

Pensioen

"Er zijn veel mensen die proberen me met pensioen te sturen. Dat zit niet eens in mijn gedachten", stelde Hamilton stellig. De voormalig Mercedes-coureur gaf aan dat hij nog altijd geniet van de sport. "Ik denk al na over wat het volgende is en plan voor de komende vijf jaar, maar ik ben nog steeds van plan hier een tijdje te zijn". Hij benadrukte dat hij nog gewoon een contract heeft en dat de situatie voor hem honderd procent duidelijk is. "Ik hou nog steeds met heel mijn hart van wat ik doe en ik zal hier nog een hele tijd zijn, dus wen er maar aan".