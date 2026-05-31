Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"
Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"
George Russell heeft met een flinke dosis cynisme gereageerd op het verloop van zijn huidige Formule 1-seizoen. De Mercedes-coureur stelt dat hij op het circuit momenteel de nodige pech kent, maar dat hij in de liefde in ieder geval het geluk aan zijn zijde heeft.
Hoewel de renstal uit Brackley het nieuwe tijdperk van de sport domineert, bevindt de huidige nummer twee uit de WK-stand zich in een felle interne strijd om de suprematie binnen het team. De Britse coureur kende een uitstekende start van het jaar door de openingsrace in Australië op zijn naam te schrijven, maar moest de leiding in het kampioenschap inmiddels afstaan aan de concurrentie. Zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli won namelijk liefst vier van de eerste vijf verreden Grands Prix, waaronder de meest recente krachtmeting in Canada. Hierdoor staat Russell momenteel achter de ontketende Italiaan in de rangschikking, al houdt hij Ferrari-kopman Charles Leclerc nog wel achter zich.
Russell zoekt de humor op
Tijdens een zeldzame rustdag tussen de overzeese race in Montreal en de naderende Grand Prix van Monaco, besloot de Mercedes-coureur zijn sportieve tegenslag met een knipoog te benaderen. Op X plaatste hij een bericht waarin hij expliciet verwees naar zijn gebrek aan fortuin op het asfalt van de afgelopen tijd. "Tenminste ergens geluk mee", zo schrijft hij al cynisch verwijzend naar zijn geluk in de liefde. Het bericht, dat in de vroege zondagmiddag werd geplaatst, kon al snel rekenen op ruim 8.000 likes van zijn volgers.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Montoya over titelstrijd Mercedes: 'Kimi is geen George die al heel lang op deze kans wacht'
- Vandaag 08:10
- 2
Verstappen wijst naar context na Ford-podium: 'Exit Russell en rommeltje McLaren niet vergeten'
- 27 mei 2026 19:54
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen
Net binnen
Domenicali over onrust Midden-Oosten: "We hebben een noodplan liggen"
- 55 minuten geleden
Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"
- 1 uur geleden
- 5
Stewards grijpen hard in na vechtpartij op Monza: broers Mogica per direct verbannen
- 3 uur geleden
- 1
Vasseur barst in lachaanval uit na vraag over bijnaam voor Hamilton
- Vandaag 13:11
Räikkönen enorm lyrisch over Verstappen: "Ik realiseerde me dat een ster was geboren"
- Vandaag 12:05
- 6
Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?
- Vandaag 11:10
Veel gelezen
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei