George Russell, Mercedes, Japan, 2026

Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"

George Russell, Mercedes, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell heeft met een flinke dosis cynisme gereageerd op het verloop van zijn huidige Formule 1-seizoen. De Mercedes-coureur stelt dat hij op het circuit momenteel de nodige pech kent, maar dat hij in de liefde in ieder geval het geluk aan zijn zijde heeft. 

Hoewel de renstal uit Brackley het nieuwe tijdperk van de sport domineert, bevindt de huidige nummer twee uit de WK-stand zich in een felle interne strijd om de suprematie binnen het team. De Britse coureur kende een uitstekende start van het jaar door de openingsrace in Australië op zijn naam te schrijven, maar moest de leiding in het kampioenschap inmiddels afstaan aan de concurrentie. Zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli won namelijk liefst vier van de eerste vijf verreden Grands Prix, waaronder de meest recente krachtmeting in Canada. Hierdoor staat Russell momenteel achter de ontketende Italiaan in de rangschikking, al houdt hij Ferrari-kopman Charles Leclerc nog wel achter zich.

Russell zoekt de humor op

Tijdens een zeldzame rustdag tussen de overzeese race in Montreal en de naderende Grand Prix van Monaco, besloot de Mercedes-coureur zijn sportieve tegenslag met een knipoog te benaderen. Op X plaatste hij een bericht waarin hij expliciet verwees naar zijn gebrek aan fortuin op het asfalt van de afgelopen tijd. "Tenminste ergens geluk mee", zo schrijft hij al cynisch verwijzend naar zijn geluk in de liefde. Het bericht, dat in de vroege zondagmiddag werd geplaatst, kon al snel rekenen op ruim 8.000 likes van zijn volgers.

Voorsprong Antonelli geeft verkeerd beeld: "Russell had er drie moeten winnen"

  • 28 mei 2026 14:42
Montoya over titelstrijd Mercedes: 'Kimi is geen George die al heel lang op deze kans wacht'

  • Vandaag 08:10
Verstappen wijst naar context na Ford-podium: 'Exit Russell en rommeltje McLaren niet vergeten'

  • 27 mei 2026 19:54
Mercedes ziet af van Alpine-belang: prijskaartje van ruim 600 miljoen euro te hoog

Plooij en Gademan geloven niks van strenge Mercedes-communicatie: "Voor de bühne"

Doornbos ziet toneelstukje Russell na uitvalbeurt: "Hij was een beetje aan het acteren"

Domenicali over onrust Midden-Oosten: "We hebben een noodplan liggen"
Stewards grijpen hard in na vechtpartij op Monza: broers Mogica per direct verbannen
Vasseur barst in lachaanval uit na vraag over bijnaam voor Hamilton
Räikkönen enorm lyrisch over Verstappen: "Ik realiseerde me dat een ster was geboren"
Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?
F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi

Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende

Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'

Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen

