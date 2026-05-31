George Russell heeft met een flinke dosis cynisme gereageerd op het verloop van zijn huidige Formule 1-seizoen. De Mercedes-coureur stelt dat hij op het circuit momenteel de nodige pech kent, maar dat hij in de liefde in ieder geval het geluk aan zijn zijde heeft.

Hoewel de renstal uit Brackley het nieuwe tijdperk van de sport domineert, bevindt de huidige nummer twee uit de WK-stand zich in een felle interne strijd om de suprematie binnen het team. De Britse coureur kende een uitstekende start van het jaar door de openingsrace in Australië op zijn naam te schrijven, maar moest de leiding in het kampioenschap inmiddels afstaan aan de concurrentie. Zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli won namelijk liefst vier van de eerste vijf verreden Grands Prix, waaronder de meest recente krachtmeting in Canada. Hierdoor staat Russell momenteel achter de ontketende Italiaan in de rangschikking, al houdt hij Ferrari-kopman Charles Leclerc nog wel achter zich.

Russell zoekt de humor op

Tijdens een zeldzame rustdag tussen de overzeese race in Montreal en de naderende Grand Prix van Monaco, besloot de Mercedes-coureur zijn sportieve tegenslag met een knipoog te benaderen. Op X plaatste hij een bericht waarin hij expliciet verwees naar zijn gebrek aan fortuin op het asfalt van de afgelopen tijd. "Tenminste ergens geluk mee", zo schrijft hij al cynisch verwijzend naar zijn geluk in de liefde. Het bericht, dat in de vroege zondagmiddag werd geplaatst, kon al snel rekenen op ruim 8.000 likes van zijn volgers.

Lucky in something ?❤️ pic.twitter.com/EXLcnzuFdI — George Russell (@GeorgeRussell63) May 31, 2026

