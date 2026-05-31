Naomi Schiff vindt dat Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli hun gedrag over de boordradio moeten aanpassen. De presentatrice stelt dat de twee rijders te veel klagen tijdens hun onderlinge gevechten op de baan en dat zij de instructies van de teambaas beter moeten opvolgen.

Hoewel het seizoen nog relatief jong is, vechten de twee coureurs van de Zilverpijlen momenteel een verhitte strijd uit om het wereldkampioenschap. Mercedes beschikt dit jaar over de meest dominante bolide van de grid, waardoor de titelstrijd zich voornamelijk binnen het eigen team afspeelt. Tijdens de meest recente Grand Prix in Canada streden de teamgenoten voor het eerst dit seizoen direct met elkaar om de leiding in zowel de sprintrace als de hoofdrace.

Artikel gaat verder onder video

Ingrijpen van Wolff

Tijdens de confrontatie in Montreal zochten de twee kemphanen nadrukkelijk de grenzen op van wat acceptabel is binnen een team. Antonelli claimde over de radio dat Russell een positie moest teruggeven, omdat hij van de baan zou zijn gedrukt. Teambaas Toto Wolff voelde zich tijdens de sprintrace genoodzaakt om tot twee keer toe in te grijpen op de radio om de tiener te vertellen dat hij moest stoppen met klagen. Schiff steunt in de podcast Up to Speed de actie van de Mercedes-baas volledig. "Toto moest twee keer op de radio komen. Als de baas zich meldt, dan hou je gewoon je f*cking bek", aldus de analist.

Passie en druk

Daarnaast wijst de presentatrice op de dynamiek die momenteel bij beide mannen meespeelt. "Je merkt gewoon dat er veel passie is. Kimi is natuurlijk nog redelijk nieuw in de Formule 1 en heeft nog een lange carrière voor zich", legt zij uit. Voor de nummer twee in de WK-stand ligt de situatie echter anders, aangezien hij al lange tijd wacht op een kans om voor de titel te vechten. "George wacht al extreem lang op dit moment en als je tegen je teamgenoot strijdt met gelijkwaardig materiaal, is het des te moeilijker om een gat te slaan", vervolgt de voormalig autocoureur.

Gerelateerd