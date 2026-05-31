Schiff haalt uit naar Mercedes-duo na radiobeklag: 'Dan hou je je bek'
Schiff haalt uit naar Mercedes-duo na radiobeklag: 'Dan hou je je bek'
Naomi Schiff vindt dat Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli hun gedrag over de boordradio moeten aanpassen. De presentatrice stelt dat de twee rijders te veel klagen tijdens hun onderlinge gevechten op de baan en dat zij de instructies van de teambaas beter moeten opvolgen.
Hoewel het seizoen nog relatief jong is, vechten de twee coureurs van de Zilverpijlen momenteel een verhitte strijd uit om het wereldkampioenschap. Mercedes beschikt dit jaar over de meest dominante bolide van de grid, waardoor de titelstrijd zich voornamelijk binnen het eigen team afspeelt. Tijdens de meest recente Grand Prix in Canada streden de teamgenoten voor het eerst dit seizoen direct met elkaar om de leiding in zowel de sprintrace als de hoofdrace.
Ingrijpen van Wolff
Tijdens de confrontatie in Montreal zochten de twee kemphanen nadrukkelijk de grenzen op van wat acceptabel is binnen een team. Antonelli claimde over de radio dat Russell een positie moest teruggeven, omdat hij van de baan zou zijn gedrukt. Teambaas Toto Wolff voelde zich tijdens de sprintrace genoodzaakt om tot twee keer toe in te grijpen op de radio om de tiener te vertellen dat hij moest stoppen met klagen. Schiff steunt in de podcast Up to Speed de actie van de Mercedes-baas volledig. "Toto moest twee keer op de radio komen. Als de baas zich meldt, dan hou je gewoon je f*cking bek", aldus de analist.
Passie en druk
Daarnaast wijst de presentatrice op de dynamiek die momenteel bij beide mannen meespeelt. "Je merkt gewoon dat er veel passie is. Kimi is natuurlijk nog redelijk nieuw in de Formule 1 en heeft nog een lange carrière voor zich", legt zij uit. Voor de nummer twee in de WK-stand ligt de situatie echter anders, aangezien hij al lange tijd wacht op een kans om voor de titel te vechten. "George wacht al extreem lang op dit moment en als je tegen je teamgenoot strijdt met gelijkwaardig materiaal, is het des te moeilijker om een gat te slaan", vervolgt de voormalig autocoureur.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Montoya over titelstrijd Mercedes: 'Kimi is geen George die al heel lang op deze kans wacht'
- Vandaag 08:10
- 2
Doornbos ziet toneelstukje Russell na uitvalbeurt: "Hij was een beetje aan het acteren"
- Gisteren 08:58
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen
Net binnen
Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco
- 53 minuten geleden
- 11
Schiff haalt uit naar Mercedes-duo na radiobeklag: 'Dan hou je je bek'
- 1 uur geleden
Lawson lijkt uit elkaar met vriendin: koppel ontvolgt elkaar op instagram
- 3 uur geleden
- 1
Regen op komst voor Monaco: wisselvallige weersverwachting voor het raceweekend
- Vandaag 17:25
- 3
Domenicali over onrust Midden-Oosten: "We hebben een noodplan liggen"
- Vandaag 16:20
Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"
- Vandaag 15:17
- 6
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco
- Vandaag 20:40
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei