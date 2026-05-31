Het raceweekend in Monte Carlo staat op de planning voor 5 tot en met 7 mei. Het belooft een wisselvallig evenement te worden in het prinsdom, met een opbouw van zonnige dagen voorafgaand aan het weekend naar een instabieler weertype tijdens de sessies.

Momenteel genieten de logistieke teams in de paddock nog van ideale omstandigheden tijdens de eerste voorbereidingen in de haven. Vandaag schommelt de temperatuur in de stadstaat tussen de 21 en 24 graden Celsius, vergezeld door een kalme oostenwind met windkracht drie en er wordt geen neerslag verwacht. Deze zonovergoten dag biedt echter een contrast met de eerste voorspellingen voor de daadwerkelijke baansessies later in de week.

Regen mogelijk

Zodra de auto's de baan op gaan, wijzen de voorspellingen op een grotere kans op instabiliteit. Tijdens de eerste en tweede vrije training op vrijdag 5 mei wordt een temperatuur van 25 graden Celsius verwacht, maar is het bewolkt met vijftig procent kans op lichte regen. Ook op zaterdag 6 mei, de dag van de cruciale kwalificatie, is er een reële kans op nattigheid. Het kwik stijgt dan naar 26 graden Celsius, waarbij er een neerslagkans van veertig procent is met mogelijk motregen tijdens de derde vrije training en de strijd om de startopstelling.

Regenrace?

Voor de racedag op zondag 7 mei lijken de weergoden de coureurs iets beter gezind te zijn. De temperatuur loopt op de dag van de Grand Prix verder op naar 27 graden Celsius en het belooft licht bewolkt te worden. De kans op neerslag daalt naar 25 procent, al blijft de dreiging van een lokale bui rond de haven van Monaco altijd op de loer liggen.

Weersverwachting Monaco Grand Prix 2026 (5-7 juni) Dag Sessie Temperatuur Neerslagkans Conditie Vrijdag 5 juni VT1 & VT2 25°C 50% Lichte regen / Bewolkt Zaterdag 6 juni VT3 & Kwalificatie 26°C 40% Motregen mogelijk Zondag 7 juni Grand Prix 27°C 25% Licht bewolkt / Kans op bui

