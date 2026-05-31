Monaco, 2024, generic

Regen op komst voor Monaco: wisselvallige weersverwachting voor het raceweekend

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het raceweekend in Monte Carlo staat op de planning voor 5 tot en met 7 mei. Het belooft een wisselvallig evenement te worden in het prinsdom, met een opbouw van zonnige dagen voorafgaand aan het weekend naar een instabieler weertype tijdens de sessies.

Momenteel genieten de logistieke teams in de paddock nog van ideale omstandigheden tijdens de eerste voorbereidingen in de haven. Vandaag schommelt de temperatuur in de stadstaat tussen de 21 en 24 graden Celsius, vergezeld door een kalme oostenwind met windkracht drie en er wordt geen neerslag verwacht. Deze zonovergoten dag biedt echter een contrast met de eerste voorspellingen voor de daadwerkelijke baansessies later in de week.

Regen mogelijk

Zodra de auto's de baan op gaan, wijzen de voorspellingen op een grotere kans op instabiliteit. Tijdens de eerste en tweede vrije training op vrijdag 5 mei wordt een temperatuur van 25 graden Celsius verwacht, maar is het bewolkt met vijftig procent kans op lichte regen. Ook op zaterdag 6 mei, de dag van de cruciale kwalificatie, is er een reële kans op nattigheid. Het kwik stijgt dan naar 26 graden Celsius, waarbij er een neerslagkans van veertig procent is met mogelijk motregen tijdens de derde vrije training en de strijd om de startopstelling.

Regenrace?

Voor de racedag op zondag 7 mei lijken de weergoden de coureurs iets beter gezind te zijn. De temperatuur loopt op de dag van de Grand Prix verder op naar 27 graden Celsius en het belooft licht bewolkt te worden. De kans op neerslag daalt naar 25 procent, al blijft de dreiging van een lokale bui rond de haven van Monaco altijd op de loer liggen.

Weersverwachting Monaco Grand Prix 2026 (5-7 juni)
Dag Sessie Temperatuur Neerslagkans Conditie
Vrijdag 5 juni VT1 & VT2 25°C 50% Lichte regen / Bewolkt
Zaterdag 6 juni VT3 & Kwalificatie 26°C 40% Motregen mogelijk
Zondag 7 juni Grand Prix 27°C 25% Licht bewolkt / Kans op bui

Woonplaatsen van F1-coureurs: Waar wonen Verstappen en co, en waarom?

Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco

'FIA verplicht speciale motorstand in Monaco om topsnelheid te beperken'

Hamilton plaatst kanttekening bij duel met Verstappen, FIA legt beperking op in Monaco | GPFans Recap Recap

'Chinese autogigant met Horner gespot, stuurt topvrouw naar Monaco om intrede F1 te onderzoeken'

Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen

Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco
Schiff haalt uit naar Mercedes-duo na radiobeklag: 'Dan hou je je bek'
Lawson lijkt uit elkaar met vriendin: koppel ontvolgt elkaar op instagram
Domenicali over onrust Midden-Oosten: "We hebben een noodplan liggen"
Russell reageert met knipoog op pechstart seizoen: "Tenminste ergens geluk mee"
F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi

Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende

Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'

Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen

