De relatie tussen Liam Lawson en Hannah St. John lijkt definitief tot een einde te zijn gekomen. De 24-jarige coureur van Visa Cash App Racing Bulls en de Amerikaanse influencer hebben alle digitale banden met elkaar verbroken. Hoewel een officiële bevestiging nog ontbreekt, wijzen de recente acties op sociale media erop dat het koppel na een jarenlange relatie uit elkaar is.

Geruchten over een mogelijke breuk deden al enige tijd de ronde in de paddock, nadat de twee begin deze maand niet meer samen werden gespot tijdens de Grand Prix van Miami. Inmiddels hebben zowel Lawson als St. John elkaar ontvolgd op Instagram. De afgestudeerde biomedisch wetenschapper heeft daarnaast alle gezamenlijke foto's van haar profiel verwijderd. Ook zijn de eerdere likes en reacties van de Nieuw-Zeelander onder haar berichten niet meer zichtbaar, wat volgens volgers duidt op een blokkade. Lawson zelf heeft op zijn beurt een verjaardagsbericht voor zijn ex-vriendin offline gehaald.

Voor het bekende Instagramkanaal F1 Gossip Official is de digitale radiostilte voldoende bewijs. "Liam Lawson en Hannah hebben elkaar afgelopen donderdag ontvolgd op Instagram, waarmee ze officieel hun breuk hebben aangekondigd", zo meldt het platform. "Geruchten over hun relatiebreuk gingen al weken rond, nadat ze niet meer samen werden gezien en niet meer met elkaar communiceerden op sociale media! We wensen hen beiden veel geluk", aldus het kanaal. Vanuit de coureur zelf hoeft op korte termijn geen formele verklaring verwacht te worden. De teamgenoot van Arvid Lindblad gaf eerder dit jaar in de 'Gypsy Tales'-podcast aan dat hij sociale media-apps van zijn telefoon heeft gegooid, omdat hij het een giftige plek vindt.

