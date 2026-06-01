Volgens Formule 1-journalist Erik van Haren en voormalig coureur Christijan Albers is de kritiek van Max Verstappen op de afstelling van zijn Red Bull Racing-bolide niet gericht aan het adres van zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase. De viervoudig wereldkampioen uitte in Canada zijn onvrede over de gekozen richting van het team, maar de analisten stellen dat het probleem dieper in de fabriek en bij de simulator ligt. Dat laten zij weten in de Formule 1-podcast van De Telegraaf.

Het huidige seizoen verloopt moeizaam voor de Oostenrijkse renstal, die onder leiding van teambaas Laurent Mekies met de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron rijdt. De RB22 kampt met significante balansproblemen en onvoorspelbaar gedrag, wat op stratencircuits leidt tot hevig stuiteren. Hoewel Verstappen tijdens de recente Grand Prix van Canada zijn eerste podiumplaats van het jaar wist te behalen met een derde plek, blijft de basisafstelling een heikel punt.

Achterstand in de basis

Vooruitkijkend naar de aankomende race in Monaco, wees Van Haren de coureur op de fysieke tol van het stuiteren. "Ik zei al tegen Verstappen: dat wordt ook lekker, met die hobbels, met die auto's", onthult de journalist. De reactie van de Nederlander was veelzeggend. "Hij zei: 'Ja, dan kan ik wel een nieuwe rug bestellen'. Bij Red Bull is dat geen probleem van gisteren. Dat speelt al jaren, vooral op die circuits". Albers sluit zich daar volmondig bij aan en benadrukt dat het asfalt cruciaal is. "Vorig jaar hadden ze er ook last van, op sommige circuits misschien wat meer dan op anderen. Het ligt natuurlijk ook aan het asfalt. Is het glad? Op een hobbelig circuit krijg je meer van die bumps, en dan heb je er meer last van", aldus de oud-coureur, die toevoegt dat Verstappen weliswaar sterk is in het prinsdom, maar afhankelijk blijft van de basisafstelling.

Volgens Albers begint het team, waar Isack Hadjar momenteel de tweede wagen bestuurt, te vaak met een achterstand aan een raceweekend. "Als je er vanaf de eerste vrije trainingen bij staat, heb je al zoveel informatie en heb je al een voorsprong. Ik merk dat Red Bull altijd op een achterstand hinkt. In een sprintweekend worden ze beter, maar liggen ze nog ver achter bij hoe Max de basis set-up wil hebben. Als weekends goed verlopen, komt de auto op een punt waarop Max redelijk tevreden is. Dan ontwikkelt hij door en wordt hij geniaal door zo'n weekend heen. Je ziet dat ze in een kwalificatie meer uit de zachte banden halen dan andere teams. Daar moet je ook in Monaco op hopen".

Simulator en fabriek

Tijdens het raceweekend in Montreal wilde de viervoudig wereldkampioen een andere richting inslaan dan het team, omdat eerdere data al hadden aangetoond dat de gekozen afstelling niet werkte. Van Haren verduidelijkt dat dit geen persoonlijke aanval was op Lambiase. "Als mensen dat lezen, kan ik me voorstellen dat ze denken: dat is directe kritiek op Lambiase. Er zijn natuurlijk meer mensen betrokken bij de afstelling. Volgens mij doelde hij eerder op de knappe koppen in de fabriek en was het niet persoonlijk naar 'GP' gericht. Dat kan zo overkomen".

